Parità di genere e crescita professionale: opportunità gratuite da non perdere

CASALE SUL SILE – C’è stata grande partecipazione e motivato interesse, lunedì 13 novembre, alla serata di presentazione tenutasi all’Auditorium di Casale su Sile (Via Vittorio Veneto, 96) per spiegare l’importante progetto promosso e interamente finanziato dalla Regione del Veneto dal titolo “IO PORTO PARITÀ” che coinvolge numerosi Comuni del territorio. Tra questi, Casale sul Sile, Casier, Cimadolmo, Marcon, Mogliano Veneto, Ormelle, Preganziol, Roncade, San Polo di Piave, Silea, Spresiano, Zero Branco,

Il Progetto, rivolto a donne e uomini in cerca di occupazione o intenzionati a cambiare lavoro, consiste nell’erogazione di corsi gratuiti (consultabili qui) nell’ambito della parità di genere (con particolare focus sulla leadership femminile), tenuti da formatrici professioniste, che accompagneranno i partecipanti in un percorso volto alla loro crescita professionale.

I soggetti interessati possono scaricare la domanda di partecipazione cliccando al link https://cutt.ly/cwTFu2J0 e, una volta compilata, possono inviarla via mail all’indirizzo [email protected].