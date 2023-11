Storie di Note: “La musica trevigiana dell’800 e il pianoforte storico” al Museo Bailo

L’evento “Storie di Note” al Museo Bailo di Treviso celebra la musica trevigiana dell’800 e il pianoforte storico. Presentazioni, visite guidate e un concerto serale, incluso il pianista Marius Bartoccini suonando opere di compositori trevigiani, offrono un’immersione nella vibrante scena musicale ottocentesca. Particolare attenzione è dedicata all’accessibilità, con pubblicazioni in notazione Braille per rendere le partiture fruibili anche da musicisti non vedenti e ipovedenti.

TREVISO. Un’intera giornata di eventi presso il Museo Bailo di Treviso, dove è attualmente allestita la mostra “Storie di Note: La musica trevigiana dell’800 e il pianoforte storico”, in esposizione fino al 28 gennaio. L’associazione Arbor Musica, che presenta la propria collezione di pianoforti storici in questa mostra, proporrà un approfondimento pubblico (dalle 15 alle 18) nella sala Vittorio Zanin del Bailo.

Gli ospiti includono Carlo Steno Rossi, presidente di Arbor Musica e curatore del progetto “Storie di Note”; Giuliano Simionato, musicologo; Gioele Gusberti, violoncellista specializzato nella prassi esecutiva storica; Carla Frezzato e Cinzia Di Mattia, restauratrici di strumenti antichi. Questi esperti presenteranno il catalogo della Collezione Arbor Musica, intitolato “Storie di note. La musica a Treviso nell’800 e il pianoforte storico”, a cura di Carlo Steno Rossi.

Durante l’evento, saranno presentati anche due volumi musicali realizzati da Arbor Musica, contenenti trascrizioni di partiture manoscritte conservate nel Fondo Musicale della Biblioteca Civica “G. Comisso” di Treviso e nel fondo privato del prof. Giuliano Simionato. Queste opere appartengono a compositori trevigiani dell’Ottocento e saranno presentate in notazione tradizionale moderna e in Braille.

Particolare attenzione sarà rivolta alle pubblicazioni in notazione Braille, resa possibile grazie alla collaborazione con Manuele Maestri di Musica Senza Confini e la UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Venezia, al fine di rendere accessibili le partiture anche a musicisti non vedenti e ipovedenti. La sezione dedicata alla musica in Braille sarà parte integrante della Biblioteca “G. Comisso”. Inoltre, verrà presentato il Corso di trascrizione musicale in Braille, attualmente disponibile anche in live streaming grazie all’I.I.S. “F. Besta”.

Alle 17 è prevista una visita guidata alla mostra con il curatore, Carlo Steno Rossi, e alcuni studenti del Conservatorio di Musica “C. Pollini” di Padova. Alle 20.30, il terzo concerto della mostra, dal titolo “Hausmusik”, vedrà il pianista Marius Bartoccini suonare ai pianoforti storici, insieme ad altri musicisti, alcuni dei quali non vedenti che sperimenteranno le nuove partiture pubblicate in Braille. Il concerto ricostruirà il clima musicale dei “concerti da casa” dell’Ottocento, con opere di compositori trevigiani e di Gaetano Donizetti.

L’incontro, la visita guidata e il concerto sono accessibili gratuitamente.

Informazioni:

La mostra “Storie di Note” e le sue iniziative sono organizzate da Arbor Musica con la collaborazione di Musei Civici Treviso, Comune di Treviso, Biblioteca Civica “G. Comisso” di Treviso, UICI – Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – Sede di Venezia, Musica senza confini, CTI – Centro Territoriale per l’Inclusione “Treviso Sud”, CTS – Centro Territoriale di Supporto Treviso e I.I.S. Fabio Besta, con il fondamentale sostegno di ITAS Mutua.