Tolleranza: alla base dei diritti umani

La tolleranza è il valore che sta alla base dei diritti umani universali e delle libertà fondamentali. Si tratta di accettare e rispettare le differenze tra le persone, le culture, le religioni e le opinioni, senza discriminazioni o pregiudizi. La tolleranza è anche una condizione necessaria per la pace, la convivenza e lo sviluppo sostenibile.



La storia della giornata

La Giornata internazionale della tolleranza è stata istituita dall’UNESCO nel 1995, in occasione dell’Anno per la tolleranza indetto dalle Nazioni Unite e del 125° anniversario della nascita del Mahatma Gandhi, il leader indiano che ha promosso la non violenza e la resistenza civile contro il colonialismo e l’ingiustizia.

La data scelta è il 16 novembre, per ricordare il giorno in cui, nel 1995, i membri dell’UNESCO hanno adottato la Dichiarazione dei principi sulla tolleranza. Un documento che definisce la tolleranza come “rispetto, accettazione e apprezzamento della ricca diversità delle culture del nostro mondo, delle nostre forme di espressione e dei modi di essere umani”.



Il messaggio dell’ONU

Ogni anno, in occasione della Giornata internazionale della tolleranza, il segretario generale dell’ONU lancia un messaggio per invitare tutti i governi, le organizzazioni e i cittadini a promuovere la tolleranza, il dialogo, la comprensione e la cooperazione tra le diverse culture, civiltà e popoli.

Il messaggio dell’ONU sottolinea anche i pericoli dell’intolleranza, dell’odio, dell’estremismo e della violenza, che minacciano la sicurezza, la dignità e i diritti umani di milioni di persone nel mondo. Ricorda inoltre che la tolleranza non è solo un dovere morale, ma anche un requisito politico e legale, che richiede una legislazione che garantisca l’uguaglianza e la non discriminazione di tutti i membri della società.



Le iniziative per la tolleranza

Per celebrare la Giornata internazionale della tolleranza, vengono organizzate in tutto il mondo varie iniziative, come conferenze, festival, mostre, concerti, manifestazioni e campagne di sensibilizzazione, che hanno lo scopo di diffondere il valore della tolleranza e della non violenza, e di contrastare il razzismo, la xenofobia, l’omofobia e ogni forma di intolleranza.

Tra queste iniziative, si segnala:

Premio UNESCO-Madanjeet Singh per la promozione della tolleranza e della non violenza, che viene assegnato ogni due anni a persone, istituzioni, enti o organizzazioni non governative che si sono distinte per le loro attività in campo artistico, culturale o scientifico a favore della tolleranza e della non violenza.

per la promozione della tolleranza e della non violenza, che viene assegnato ogni due anni a persone, istituzioni, enti o organizzazioni non governative che si sono distinte per le loro attività in campo artistico, culturale o scientifico a favore della tolleranza e della non violenza. Festival internazionale dei cartoni animati per la tolleranza universale, che si è tenuto nel 2013 a Drammen, in Norvegia, e che ha visto la partecipazione di artisti da tutto il mondo, che hanno espresso con il loro talento e la loro ironia il tema della tolleranza.



La tolleranza oggi

La Giornata internazionale della tolleranza è un’occasione per riflettere sullo stato attuale della tolleranza nel mondo, e per rinnovare il nostro impegno a favore di questo valore fondamentale. Oggi, infatti, la tolleranza è messa a dura prova da fenomeni come la globalizzazione, la migrazione, il terrorismo, la crisi economica e sociale, che generano spesso conflitti, divisioni, paura e sfiducia tra le persone e le comunità.

Allo stesso tempo, la tolleranza è una risorsa preziosa per affrontare queste sfide, e per costruire una società più giusta, solidale e inclusiva, in cui ognuno possa esprimere liberamente la propria identità, le proprie idee e le proprie aspirazioni, nel rispetto di quelle altrui.