Parco Bissuola, l’ultimo saluto a Federico Lugato, il mestrino ritrovato tra le Dolomiti bellunesi

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi alle 16 alla pista di pattinaggio del parco Bissuola di Mestre la commemorazione civile di Federico Lugato, il 39enne escursionista originario di Mestre, ma residente a Milano, ritrovato senza vita qualche giorno fa sulle montagne della val di Zoldo, tra le Dolomiti bellunesi. La commemorazione era aperta alla partecipazione di 200 persone che hanno potuto anche annotare una preghiera, un pensiero o un ricordo sul quaderno lasciato all’ingresso. Erano in tanti infatti a dare l’ultimo saluto a Federico. Tra di loro, in rappresentanza della città, anche la presidente del Consiglio comunale. Federico Lugato era partito da Pralongo di Forno di Zoldo (Belluno) la mattina del 26 agosto mattina per una passeggiata. Da allora si erano perse le sue tracce.