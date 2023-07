Paolo Conte in concerto in Piazza San Marco

Domenica 9 luglio 2023 Paolo Conte, icona indiscussa della musica cantautorale italiana e internazionale, ritorna dopo 14 anni con il suo storico ensemble orchestrale per il concerto in Piazza San Marco a Venezia. Inizio alle 21.00.

VENEZIA – “La musica di Paolo Conte ha trovato più volte posto nei cartelloni di Veneto Jazz – commenta Giuseppe Mormile, presidente di Veneto Jazz e organizzatore del concerto con Alberto Zen di Zen Production – Un sound, il suo, che appartiene al jazz, con un atteggiamento sempre trasversale, al di sopra delle mode e comunque così contemporaneo. Gli appassionati di questo mondo, unico nel cantautorato italiano, fatto di poesia e musica, di pianoforte e parole antiche, sembrano trovarsi a loro agio anche nelle atmosfere jazz, che Paolo ha sempre richiamato. Che fosse al Teatro La Fenice o al Parco di Villa Pisani, abbiamo amato questo artista, riservato ma generoso nell’arte e nella musica, che ha saputo regalarci momenti sempre unici e diversi”.

E continua: “Il suo ritorno in Piazza San Marco per noi ha il sapore della rinascita. Da quel 2009 molte cose sono cambiate. Una pandemia che ha rivoluzionato il modo di andare e organizzare i concerti; una città, Venezia, che lotta fra grandi eventi mediatici e progetti più esclusivi, realizzati ad hoc per la sua fragile e magnifica identità; produzioni sempre più costose che impongono nuove strade e nuove idee artistiche. La sfida è quella appunto di ritrovare l’alchimia perduta del rapporto fra artista e luoghi; di arrivare in punta di piedi in un sito ineguagliabile e di arricchirlo con l’unico ingrediente possibile: altra Arte, con la A maiuscola”.

Durante l’evento Paolo Conte regalerà al pubblico uno spettacolo nuovo e sarà accompagnato sul palco dal suo storico ensemble orchestrale di undici musicisti eccezionali: Nunzio Barbieri (Chitarra e Chitarra Elettrica), Lucio Caliendo (Oboe, Fagotto, Percussioni e Tastiere), Claudio Chiara (Sax Contralto, Sax Tenore, Sax Baritono, Flauto, Fisarmonica, Basso e Tastiere), Daniele Dall’Omo (Chitarre), Daniele Di Gregorio (Batteria, Percussioni, Marimba e Piano) Luca Enipeo (Chitarre) Francesca Gosio (Violoncello), Massimo Pitzianti (Fisarmonica, Bandoneon, Clarinetto, Sax Baritono, Piano e Tastiere), Piergiorgio Rosso (Violino), Jino Touche (Contrabbasso, Basso elettrico e Chitarra Elettrica) e Luca Velotti (Sax Soprano, Sax Tenore, Sax Contralto, Sax Baritono e Clarinetto).

credits Ste Brovetto

Paolo Conte nasce ad Asti. Fin da ragazzo comincia a coltivare quelle che ancora oggi sono le sue passioni: il jazz americano e le arti figurative. Inizia a scrivere canzoni sulla scia di suggestioni assorbite dalla vita, dal cinema e dalla letteratura. Nella metà degli anni ’60 irrompono nelle classifiche musicali brani scritti da lui, tra cui “La coppia più bella del mondo”, “Azzurro” (Adriano Celentano), “Insieme a te non ci sto più” (Caterina Caselli) e molti altri.

Dal 1974 al 2014 pubblica una serie di album che lo consacreranno ambasciatore della musica italiana nel mondo: ”Paolo Conte”, ”Paris Milonga”, ”Appunti di viaggio”, ”Concerti”, ”Aguaplano”, ”Paolo Conte live”, ”Parole d’amore scritte a macchina”, ”Novecento”, ”Tournée”, ”Una faccia in prestito”, ”Tournée 2”, ”Reveries”, ”Elegia”, ”Paolo Conte live arena di Verona”, ”Psiche”, ”Nelson”, ”Gong-Oh” e ”Snob”.

Nel 2000 realizza ”Razmataz”, un’opera multimediale legata all’omonimo musical, ambientato nella Parigi degli anni ’20. Nel 2016 pubblica “Amazing Game”, il suo primo disco strumentale. Nell’anno successivo pubblica “Zazzarazàz – Uno Spettacolo D’arte Varia”, progetto che raccoglie oltre 40 anni di carriera con il meglio delle sue opere e le reinterpretazioni da parte di artisti come Roberto Benigni, Francesco De Gregori, Lucio Dalla e altri.

Nel 2018 celebra i 50 anni di ”Azzurro” con un tour completamente sold out e un doppio album registrato alle Terme di Caracalla di Roma, ”Live in Caracalla”. Nel 2021 pubblica “Live at Venaria Reale” un album live registrato nella prestigiosa Reggia di Venaria Reale. Il 19 febbraio 2023 il Maestro sale sul palco del Teatro alla Scala di Milano. Il concerto registra il tutto esaurito a poche ore dalla messa in vendita dei biglietti, segnando un momento storico per il teatro, che per la prima volta in assoluto ospita un’icona vivente della musica cantautorale con il proprio repertorio.

Il concerto di Paolo Conte in Piazza San Marco è organizzato da Veneto Jazz e Zen Production in collaborazione con la Città di Venezia, Teatro La Fenice e Vela Spa, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione del Veneto, nell’ambito della XV edizione di Venezia Jazz Festival. Official partner: Gruppo Save, AliLaguna, Venezia Turismo Motoscafi, Associazione Piazza San Marco.

Inizio concerto ore 21.00. Le prevendite al concerto sono disponibili nei circuiti Ticketone, Ticketmaster e VeneziaUnica. Biglietti da 109 euro a 299 euro.

In copertina, credits Ste Brovetto