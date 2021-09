Paese. Carabinieri arrestano giovane per detenzione e spaccio di droga

Nella serata di ieri, in Paese (TV), i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio un italiano 17enne, incensurato. Nel corso di specifico servizio antidroga, gli operanti sorprendevano l’indagato in piazza Mons. Andreatta durante la cessione di una dose di stupefacente del tipo hashish ad un 14enne del posto. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire in possesso del minore ulteriori 85 grammi della medesima sostanza, materiale da confezionamento, bilancino e una somma contante pari ad Euro 855, verosimile provento dell’illecita attività di spaccio. Su disposizione dell’A.G. minorile l’arrestato veniva accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.