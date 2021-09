A Treviso e Roncade i Carabinieri denunciano due soggetti per porto oggetti atti ad offendere

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Treviso hanno deferito in stato di libertà per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, in due distinte operazioni, altrettanti soggetti sottoposti a controllo di polizia nel fine settimana. Il primo, A.H., 35enne di origini tunisine, fermato sabato notte verso le 02:00 circa, in Piazzale Duca d’Aosta del Capoluogo e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 22 cm e di un taglierino della lunghezza di 17 cm circa con all’interno ulteriori 6 lame da 10 cm cadauna, il tutto posto in sequestro. Il secondo soggetto è R.M. 25enne della cintura trevigiana che nella mattinata di venerdì scorso in Roncade (TV), nel corso di un controllo della circolazione stradale, è stato trovato dai militari dell’Arma in possesso di una mazza da baseball e di un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm di cui 7 di lama, asseritamente utilizzato per aprire delle confezioni di merce non meglio precisata.