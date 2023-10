Ottobre Rosa: domani a Silea conferenza su prevenzione tumore al seno

SILEA (TV) – In occasione del mese dell’Ottobre Rosa, dedicato alla sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno, un evento speciale si terrà a Silea. Domani, 12 ottobre, presso il Centro Culturale Carlo Tamai in via Roma, esperti del Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” di Monastier si uniranno a donne coraggiose per condividere informazioni importanti sulla prevenzione del cancro al seno.

In Italia, ogni anno vengono diagnosticati circa 55.000 nuovi casi di cancro alla mammella, e sebbene solo l’1% di essi riguardi uomini, è fondamentale essere consapevoli dei rischi e delle opportunità di diagnosi precoce. Fortunatamente, grazie a progressi nella diagnosi e nella personalizzazione delle cure, i tassi di guarigione sfiorano oggi il 90%.

La conferenza pubblica, intitolata “Conosci il tuo seno e gli strumenti per proteggerlo”, avrà inizio alle 19.30 e vedrà la partecipazione di esperti tra cui il radiologo senologo dottor Bernardino Spaliviero, i chirurghi senologi dottor Pasquale Piazzolla e la dottoressa Monica Baldessin del Presidio Ospedaliero trevigiano.

Inoltre, alcune donne coraggiose condivideranno le proprie testimonianze personali sulla lotta contro il cancro al seno. Michela Bardi, ideatrice di “Cafè Coraggio”, un gruppo di ascolto creato per supportare le donne affette dalla malattia, racconterà la sua storia di resilienza. Attualmente, è anche capofila del progetto “La Forza in Passerella”, che coinvolge modelle speciali che sfoggiano la loro forza e femminilità nonostante la malattia. Ivonne Chiarin, capitana delle “Trifoglio Rosa Mestre”, condividerà la sua esperienza e metterà in luce l’importanza del sostegno tra donne e dell’attività fisica, in particolare il vogare, nel percorso di recupero dopo una diagnosi di cancro al seno.

Il sindaco del Comune di Silea, Rossella Cendron, ha accolto con entusiasmo questa iniziativa, sottolineando l’importanza della prevenzione per la salute della comunità.

Il convegno, organizzato in collaborazione con il “Trifoglio Rosa Mestre” e il gruppo d’aiuto “Cafè Coraggio”, è un evento a ingresso libero. Un’occasione straordinaria per informarsi, condividere esperienze e promuovere la cultura della prevenzione. La diagnosi precoce è fondamentale, eventi come questo contribuiscono a diffondere consapevolezza e a fornire alle donne gli strumenti per proteggere la propria salute.