Crescere insieme: a Jesolo, conversazioni sul valore comunicativo del corpo

Mercoledì prossimo,18 ottobre, si svolgerà a Jesolo il primo incontro di una serie di eventi, diffusi sul territorio, con la partecipazione di esperti multisettoriali.

Jesolo – “Crescere insieme” è un programma di conversazioni sul valore comunicativo del corpo: in equilibrio tra emozioni, sport e sani stili di vita; gli incontri pubblici gratuiti con scrittori educatori e professionisti dello sport, sono dedicati ai genitori e si tengono presso il centro congressi Kursaal.

Gli appuntamenti sono suddivisi per fasce d’età: fascia 0-10 anni, mercoledì 18 ottobre alle ore 20.30. Il relatore sarà Alberto Pellai (medico, psicoterapeuta e scrittore) con la partecipazione di Marilisa Chiumento, psicologa e allenatrice di Taekwondo.

Per la stessa fascia d’età, l’incontro di mercoledì 25 ottobre, ore 20.30 relatrice Roberta Ioppi. psicologa dello sport, mental coach, ex atleta della Nazionale di nuoto, con la partecipazione di Daniele Scarpa, ex canoista italiano, campione olimpico.

Fascia 11-18 anni, mercoledì 8 novembre ore 20.30, relatore Enrico Galiano (insegnante e scrittore), con la testimonianza di Cristiano Lollo, insegnante di Scienze Motorie, ideatore dell’allenamento Olistic Workout. E mercoledì 22 novembre, ore 20.30, relatore: Stefano Rossi, psicopedagogista e scrittore, con la partecipazione di Marilisa Chiumento, psicologa e allenatrice di Taekwondo.

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre è possibile partecipare, su iscrizione, agli incontri di gruppo condotti da personale esperto del Centro di Consulenza Familiare Litorale: gruppo A, scuola dell’infanzia (0-5 anni): 30 ottobre, 6 e 13 novembre h 17-18.30, presso Scuola dell’Infanzia Madonna del Faro di Cortellazzo. Iscrizione entro il 27 ottobre gruppo B, scuola primaria (6-10 anni): 6, 13 e 20 novembre h 20.30-22 presso Oratorio NOI della Parrocchia S. Maria Assunta di Passarella di Sotto. Iscrizione entro il 27 ottobre gruppo C, secondaria di primo grado (11-14 anni) 20 e 27 novembre, 4 dicembre h 20.30-22 presso il Patronato della Parrocchia S. Giuseppe di Ca’ Fornera. Iscrizione entro il 17 novembre gruppo D, secondaria di secondo grado (15-18 anni): 27 novembre, 4 e 11 dicembre h 20.30-22 presso il Patronato della Parrocchia SS. Liberale e Mauro di Piazza Milano iscrizione entro il 24 novembre.

Per iscriversi basta inviare una mail all’indirizzo: [email protected] con indicato nome, cognome, telefono, indirizzo mail e gruppo scelto. La partecipazione agli incontri è gratuita.