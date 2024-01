Dopo qualche mese di pausa, seguita da una stagione 2022-2023 ricca di successi, il talentuoso Tananai è pronto a far risuonare nuovamente la sua musica con l’annuncio del nuovo tour “Tananai Live 2024”. L’atteso evento, previsto in autunno, includerà una tappa imperdibile presso la Kioene Arena di Padova il sabato 9 novembre.

I biglietti per questa straordinaria esibizione sono già disponibili su Ticketmaster, Ticketone e attraverso i circuiti autorizzati, permettendo ai fan di assicurarsi un posto per assistere all’esplosivo ritorno di Tananai sul palco.

Il 2023 è stato un anno trionfale per Tananai, con oltre 40mila biglietti venduti per il suo primo tour nei palasport, completamente sold out. La sua presenza è stata notevole anche nei principali festival estivi in Italia, dove ha incantato il pubblico con esibizioni indimenticabili. Tananai ha conquistato la TOP 10 della classifica Fimi degli album più venduti dell’anno con “Rave, Eclissi” (doppio disco di platino) e si è posizionato al quinto posto nella classifica dei singoli più acquistati con “Tango” (quadruplo disco di platino).

La storia di Tananai ha inizio nel 2019 con la pubblicazione dei singoli “Volersi Male”, “Bear Grylls”, “Ichnusa” e “Calcutta”, che hanno subito attirato l’attenzione degli ascoltatori più attenti per il talento eccezionale del giovane artista. Nel 2021, la svolta definitiva si è materializzata con il singolo “BABY GODDAMN” (certificato 5 volte disco di platino) per Eclectic Music Group, sotto l’etichetta Polydor/Universal Music.

A dicembre dello stesso anno, Tananai è stato tra i vincitori di Sanremo Giovani, ottenendo un posto tra i 25 Big in gara al 72° Festival di Sanremo nel 2022. Ha partecipato all’evento con il singolo “Sesso occasionale”, che ha riscosso un successo di pubblico incontenibile. Successivamente, è diventato uno dei protagonisti delle hit estive con “LA DOLCE VITA” insieme a Fedez e Mara Sattei (certificato 5 volte disco di platino).

Nel 2023, Tananai è tornato al Festival di Sanremo per la seconda volta consecutiva, ottenendo un successo straordinario e consolidando la sua posizione di cantautore sincero e versatile.

Ora, per Tananai, si apre una nuova fase della sua carriera artistica, e il primo capitolo entusiasmante sarà l’attesissimo tour nei palasport in arrivo in autunno. Per i fan di Padova e dintorni, questo è un appuntamento da non perdere.