Transizione ecologica: sfide e opportunità per le PMI del Nordest

Nel contesto della Cop28, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici svoltasi tra novembre e dicembre a Dubai, le piccole e medie imprese del Nordest italiano si sono ritrovate per affrontare le sfide e cogliere le opportunità offerte dalla transizione ecologica. Questo importante tema è stato al centro di un convegno tenutosi nel pomeriggio presso l’auditorium Lybra del Parco Scientifico Tecnologico del Vega.

Durante l’evento, gli imprenditori hanno avuto l’opportunità di presentare al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, il loro impegno nel progettare e gestire la riduzione delle emissioni di CO2. Un quadro di proposte è emerso dall’evento ‘Together Toward 2030’, organizzato lo scorso dicembre da IMQ eAmbiente a Venezia, che ha coinvolto decine di aziende con l’obiettivo di promuovere processi di miglioramento delle performance di sostenibilità.

Ad aprire la prima parte del dibattito sono stati gli interventi del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, del presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese, e dell’assessore regionale all’Ambiente, Giampaolo Bottacin. Anche l’assessore comunale al Bilancio e alle Società partecipate, Michele Zuin, ha preso parte all’importante discussione.

Il sindaco Brugnaro ha sottolineato l’importanza di rendere la transizione ecologica non solo teorica ma anche fattibile, evidenziando i passi compiuti dal Comune di Venezia, come la realizzazione del primo distributore a idrogeno, l’acquisto di nuovi autobus a idrogeno e la gara per un nuovo impianto a idrogeno a Porto Marghera. Ha enfatizzato che la transizione ecologica deve essere una presa di posizione netta da parte di tutti i Comuni e gli enti.

Il sindaco ha anche evidenziato l’importanza degli investimenti privati per sostenere la transizione e ha sottolineato che la sfida impone una nuova mentalità. Ha concluso affermando che la trasformazione sarà ecologica e sociale, e che è essenziale comunicare questo cambiamento soprattutto ai giovani.

Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha chiuso il dibattito affermando che la transizione ecologica deve essere vista come una nuova opportunità per le imprese. Ha sottolineato l’importanza di costruire insieme il futuro dell’impresa, abbracciando modelli sostenibili di governance e principi produttivi. Ha elogiato il Veneto come una delle aree produttive più importanti del Paese e ha enfatizzato l’importanza di intraprendere il percorso verso la sostenibilità.