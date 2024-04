Nuove negoziazioni per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza

Le negoziazioni tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza stanno prendendo una piega più promettente con la nuova proposta di Israele per il rilascio di 33 ostaggi. Tuttavia, raggiungere un accordo resta una sfida complicata a causa delle divergenze tra le parti e delle incertezze sul destino degli ostaggi.

IL CAIRO. Negli ultimi giorni, al Cairo in Egitto, sono ripresi i negoziati per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Nonostante gli sforzi precedenti siano stati interrotti, una nuova proposta presentata da Israele ha riacceso la speranza di raggiungere un accordo.

Israele ha offerto la liberazione di 33 ostaggi in cambio di un cessate il fuoco di 40 giorni, anziché dei 40 ostaggi inizialmente richiesti, un gesto considerato più realistico rispetto alle precedenti richieste.

Il cambiamento nella posizione di Israele è stato in parte dovuto alla difficoltà di Hamas nel trovare tutti i 40 ostaggi. Secondo un funzionario israeliano, alcuni degli ostaggi richiesti potrebbero essere morti, rendendo impraticabile la richiesta originale. Israele sta ora inviando una delegazione diplomatica al Cairo per continuare i colloqui, mentre la delegazione di Hamas è tornata per rivedere la proposta e fornire una risposta scritta.

Gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, che hanno provocato la morte di circa 1.200 persone e il rapimento di 253 ostaggi, hanno scatenato l’attuale conflitto nella Striscia di Gaza. Da allora, sono stati liberati 112 ostaggi, con 105 liberati durante una tregua di quattro giorni a novembre, quattro liberati unilateralmente da Hamas e tre salvati durante un’operazione militare israeliana. Si stima che siano rimasti 129 ostaggi a Gaza, ma 34 di loro sarebbero morti, creando ulteriore incertezza nei negoziati.

La nuova proposta israeliana è stata definita “estremamente generosa” dal segretario di Stato statunitense Antony Blinken, mentre il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha dichiarato che la proposta tiene conto delle richieste di entrambe le parti. Tuttavia, uno dei principali ostacoli nelle negoziazioni rimane la richiesta di Hamas di un cessate il fuoco permanente, mentre Israele è disposto a concedere solo una tregua temporanea.

Mentre i negoziati continuano, le tensioni rimangono alte. A Tel Aviv, migliaia di persone hanno manifestato chiedendo al governo di Benjamin Netanyahu di trovare un accordo per liberare gli ostaggi. Questi eventi hanno portato a scontri tra manifestanti e polizia, con almeno tre persone arrestate. Nel frattempo, i combattimenti nella Striscia di Gaza proseguono, con l’esercito israeliano che continua a pianificare operazioni militari, in particolare a Rafah, l’ultima area non ancora colpita dalle incursioni israeliane.

Queste ultime negoziazioni, anche se più promettenti del solito, rimangono estremamente complesse. L’instabilità della situazione e i rischi per la popolazione civile pongono numerose sfide, rendendo fondamentale la ricerca di soluzioni sostenibili per porre fine al conflitto e alleviare le sofferenze nella Striscia di Gaza.