Oggi 30 aprile è la Giornata Internazionale del Jazz

Istituita dall’ UNESCO nel novembre 2011, la Giornata Internazionale del Jazz il 30 aprile di ogni anno è solita riunire comunità, scuole, artisti e amanti del jazz in tutto il mondo per poter celebrare nel migliore dei modi il genere.

Riconosciuto da sempre come arte e proprio per questo capace di promuovere pace, libertà di espressione e rispetto per i diritti umani.

Nel 2012 la Giornata Internazionale del Jazz è stata suffragata altresì dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, innalzando la ricorrenza come un evento unico e dall’alto valore pragmatico, nonché simbolico.

Il jazz è un genere musicale che trae le sue origini dalle comunità afroamericane degli Stati Uniti alla fine del XIX e all’inizio del XX secolo, evidenziando fin da subito l’uso distintivo dell’improvvisazione, della poliritmia e dei cambi di tonalità, raggruppando elementi musicali provenienti da diversi generi.

La libertà del suono jazz, porta i suoi artisti e le sue band ad avere sempre la possibilità di esibirsi variando melodie e armonie secondo la pura ispirazione, ottenendo brani unici, di volta in volta.

Ella Fitzgerald, Nina Simone, Sarah Vaughan, Louis Armstrong, John Coltrane, Miles Davis e Duke Ellington, solo per citare i più famosi cantanti, ma la vera forza del jazz rimane l’unicità del suo suono.

Che deve alla fine partire dal padre putativo di questo iconico genere musicale, vale a dire Buddy Bolden nella sua New Orleans agli albori degli anni venti.

Zero Biscuit di Mauro Lama