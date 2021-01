Nuove disposizioni anti Covid. Il 9 e 10 gennaio Italia arancione. Zona gialla rafforzata sino al 15

Il Consiglio dei ministri ha varato le nuove disposizioni anti Covid valide dal 7 al 15 gennaio. Sabato e domenica 9 e 10 gennaio zona arancione in tutta Italia. Negli altri giorni zona gialla rafforzata, cioè con lo stop a spostamenti tra le regioni.

Nei giorni in zona gialla sono vietati gli spostamenti tra le regioni, bar e ristoranti aperti. Bar e ristoranti dovranno però chiudere nei giorni di zona arancione con solo permesso di asporto.

Nei giorni in zona arancione è possibile muoversi all’interno del comune di residenza e con autocertificazione per spostamenti fuori del comune. Va sempre rispettato il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Le scuole riprenderanno la presenza in classe per gli studenti delle superiori lunedì 11 gennaio con lezioni al 50%. Fanno eccezione Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche dove le lezioni saranno a distanza sino al 31 gennaio. La Campania terrà chiuse le aule sino al 25 gennaio per gli studenti più grandi.

Fonte: ilfattoquotidiano.it

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti