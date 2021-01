Giornali di tutto il mondo comunicano il decesso dell’Ex Bond Girl e Charlie’s Angel ma l’Ospedale smentisce

Tanya Roberts è ancora viva. Lo rivela TMZ.

L’ex Bond Girl e Charlie’s Angel era stata data per morta dopo essersi sentita male la vigilia di Natale. Il decesso era stato confermato dal suo stesso portavoce. Poche ore fa invece la smentita arrivata dall’ospedale di Los Angeles dove era stata ricoverata.

Ex Bond Girl negli anni Ottanta e Charlie’s Angel in pensione, l’attrice californiana Tanya Roberts ha 65 anni. Era stata data per morta a causa di un malore improvviso mentre passeggiava con i suoi cani alla vigilia di Natale. L’attrice è nota per aver interpretato il ruolo di Julie Rogers nella quinta serie tv ‘Charlie’s Angels’ e la Bond girl Stacey Sutton in ‘007 – Bersaglio mobile’ (1985) con Roger Moore nei panni dell’agente segreto. Ha inoltre interpretato il ruolo della protagonista del film “Sheena, regina della giungla”.

( Fonte Ansa)

Biografia

Secondogenita di un modesto venditore irlandese di penne stilografiche di Manhattan, e di una donna ebrea, ha una sorella maggiore, Barbara Chase.

Dopo il divorzio dei suoi genitori, si trasferì con la madre a Toronto, in Canada, dove iniziò a formulare un portfolio fotografico e a preparare i progetti per una carriera di attrice, passione maturata durante i primi anni della sua adolescenza. Nel 1971, poco dopo aver abbandonato il liceo, si sposò in segreto a soli 15 anni con un ragazzo bohémien; la coppia visse per qualche tempo facendo l’autostop attraverso gli Stati Uniti. La madre di Victoria, venuta a sapere del matrimonio, li rintracciò e riportò sua figlia a casa propria, causando quindi l’annullamento del loro matrimonio. Dopodiché Victoria ritornò a New York per seguire la carriera di fotomodella.

Conobbe poi lo studente di psicologia Barry Roberts, che sposò nel 1974. Mentre Roberts avrebbe intrapreso la carriera di sceneggiatore, Victoria iniziò a seguire i corsi presso l’Actors Studio tenuti da Lee Strasberg e Uta Hagen: fu allora che scelse lo pseudonimo di Tanya Roberts, prendendo dunque il cognome del marito.

Divenne nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Julie Rogers nella serie televisiva Charlie’s Angels, il personaggio di Sheena nel film Sheena, regina della giungla (1984) e la Bond girl Stacey Sutton in 007 – Bersaglio mobile (1985), accanto a Roger Moore. Apparve inoltre in un film italiano, I Paladini: Storia d’armi e d’amori (1983), per la regia di Giacomo Battiato. Da segnalare la sua presenza anche nel film di Don Coscarelli Kaan principe guerriero (1982).

Dopo aver partecipato negli anni Novanta ad alcuni thriller erotici quali Occhi nella notte (1990), Patto a tre (1991), Torbido desiderio (1993) e a commedie come Quasi incinta (1992), a cavallo del nuovo millennio tornò alla notorietà prendendo parte alla sitcom That ’70s Show.

Lontana dal 2005 dalle luci della ribalta, l’anno seguente rimase vedova del secondo marito, morto sessantenne a Los Angeles dopo quattro anni di battaglia contro un’encefalite. L’attrice, che non ebbe mai figli, è zia di Zach Leary, figlio dello scrittore Timothy Leary, nato da sua sorella Barbara.

