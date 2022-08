Nuoto Artistico: Italia e Ucraina a caccia dell’oro

C’è grande attesa per il pomeriggio di oggi. Alle 15.00, due ore prima della cerimonia di apertura ufficiale di Roma 2022, prenderà il via la prima finale del Nuoto Artistico, con il programma di squadra tecnico femminile che assegnerà le prime tre medaglie, con Ucraina e Italia che si dovrebbero contendere l’oro.

Saranno cinque giorni di gare intensi, lo spettacolo che andrà in scena nella piscina allestita per l’occasione nello Stadio del tennis Nicola Pietrangeli (grande tennista italiano vincitore del Roland Garros nel 1959 e 1960) sarà davvero appassionante. In palio stavolta ci saranno 12 titoli, perché Roma 2022 vedrà la prima edizione assoluta delle gare di solo maschile.

Certo è che l’assenza della Russia, nazione dominatrice degli ultimi eventi, cambia gli assetti e le forze in campo, dando all’Ucraina, con dietro Italia e Grecia, la palma di favorite per centrare il maggior numero di medaglie. Agli Europei di Budapest nel 2021, l’Ucraina ha chiuso al secondo posto nel medagliere (dietro alla Russia), con 4 ori e 4 argenti, con un nome e un cognome che ha lasciato il segno. Parliamo di Marta Fiedina, che è risultata l’atleta più premiata dell’ultima edizione. Sempre la Fiedina ai mondiali ha chiuso con 5 medaglie al collo (2 ori e 3 argenti), così come le gemelle Marina e Vasalina Aleksiiva, grandi favorite nel duo.

Anche la compagine italiana è fortemente attesa dal pubblico di casa, dopo il Mondiale da record disputato a giugno, dove ha conquistato 5 medaglie, 2 ori, 1 argento e 2 bronzi.

Occhi puntati ovviamente sul duo misto di Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, che hanno portato all’Italia 2 ori straordinari nel duo misto tecnico e nel duo misto libero, e su tutta la squadra di sincronette, che potrebbero regalare grandi soddisfazioni ai tifosi italiani.

La Grecia, invece, è guidata da Evangelia Platanioti, che ha vinto la medaglia di bronzo nelle gare da solista a Budapest questo giugno. Delegazione ridotta, invece, per la Spagna (3 atleti), che non parteciperà nelle gare femminili, ma che potrebbe essere molto competitiva nel solo maschile e nel duo misto con la coppia catalana Pau Ribes ed Emma Garcia.

I 5 giorni di gara del nuoto artistico si concluderanno con un galà spettacolare e di grande richiamo, che si terrà a Ferragosto.

Foto Andrea Masini/DBM /Insidefoto