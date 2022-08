L’Uomo Onda agli Europei di nuoto

Nuoto e arte, due mondi all’apparenza distanti, ma con molti punti in comune: impegno, sacrificio e al contempo creatività e talento. Atleta e artista condividono la passione, il desiderio di nuove sfide, la costante ricerca della perfezione, l’espressione del proprio modo di essere attraverso performance in grado di suscitare emozioni, la gioia di entusiasmare il pubblico.

Arena ha deciso di sostenere questo connubio, supportando il lavoro di un artista di fama internazionale, Samuel Di Blasi, realizzando così un’opera unica nel suo genere.

Fisicità, agonismo, sudore, estro si amalgamano nell’ Uomo Onda, questo il titolo dell’opera, rappresentazione della figura di un nuotatore che si lancia nella propria impresa.

La scultura si adatta perfettamente al dna di arena, ai suoi valori di passione e autenticità.

“Uomo Onda”

L’Uomo Onda è una fusione in alluminio appesa all’interno di un parallelepipedo d’acciaio lavorato. Rappresenta la traccia, il vuoto che idealmente il nuotatore lascia al suo passaggio nell’acqua: questo vuoto è già scultura. Durante il processo creativo Samuel Di Blasi ha immaginato il momento nel quale un corpo è perfettamente immerso e diventa un tutt’uno con la materia fino a fondersi in essa. Nel progettarla l’artista ha inteso sfidare le regole della gravità in quanto l’opera è in grado di protendersi nel vuoto per oltre 4 metri di lunghezza.

“Dopo due anni di arresto di molte attività, per via della pandemia di covid, ci è sembrato bellissimo poter celebrare gli sport acquatici a Roma in occasione deli Europei di nuoto, con questa opera d’arte ricca di significati espressivi – afferma Giuseppe Musciacchio, Deputy Ceo di arena. Il nuoto è esso stesso un’arte, una forma di espressione del proprio stato d’animo. Ogni nuotatore, nelle sue performance, lascia un segno nella storia, trasmette sensazioni, esprime l’amore per quello che fa. C’è qualcosa di molto forte che lega questo mondo a quello dell’arte. Per questo abbiamo deciso di sostenere Samuel, supportandolo nella creazione di un’opera che potesse esprimere al meglio la simmetria e l’armoniosità del nuotatore”.

” Penso che l’arte, come il nuoto, rappresenti un ideale alto, di vita – dichiara Samuel Di Blasi – Scendere in acqua ogni giorno, non sentire più il confine tra il sudore e l’acqua, meditare bracciata dopo bracciata e armonizzarsi con la natura sono aspetti fortemente artistici che sento miei. La natura è da sempre la mia ispiratrice e l’arte del nuoto ha fatto nascere in me il desiderio di realizzare un abito scultura, estensione naturale dell’anatomia umana. Poi le cose non accadono mai a caso e l’incontro con arena è un’altra di queste belle storie. arena ha creduto nel mio lavoro e mi ha lasciato completamente libero nel concretizzare il progetto che ha dato vita all’Uomo Onda. Per questo lavoro ho scelto di restare in Italia e in particolare a Pietrasanta, luogo della scultura riconosciuto nel mondo, dove ho lavorato a stretto contatto con lo staff della Fonderia artistica Mariani. Proprio perché il processo artistico richiede un’immersione totale nelle varie fasi mi sono trasferito in Toscana in una casa studio dove ho potuto curare questo e altri progetti”. Volevo vestire un atleta, un combattente che da solo attraversa la densità della materia, come una genesi; il nuotatore e il suo slancio verso l’acqua sublima perfettamente questa idea”.

La scultura “Uomo onda” è esposta presso viale delle Olimpiadi, di fronte al Circolo del Tennis (Foro Italico), in prossimità dell’hospitality di Casa arena.