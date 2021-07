Notte di mezz’estate, l’orchestra Giovani Archi Veneti torna a Treviso il 4 luglio

NOTE DI MEZZ’ESTATE, L’ORCHESTRA GIOVANI ARCHI VENETI TORNA A TREVISO NELL’AMBITO DELLA

STAGIONE ESTIVA DEL COMUNE DI TREVISO DOMENICA 4 LUGLIO ALLA CHIESA DI SAN FRANCESCO

L’orchestra Giovani Archi Veneti, diretta da lucia Visentin ritorna come da tradizione nella città di

Treviso per il tradizionale concerto estivo, quest’anno inserito nella stagione concertistica organizzata

dal Comune di Treviso e Teatro Stabile del Veneto, nella splendida chiesa di S. Francesco a Treviso,

domenica 4 luglio alle ore 21.00 con un programma raffinato e ricercato

L’orchestra GAV – Giovani Archi Veneti diretta sin dalla nascita da Lucia Visentin, è una delle realtà

under 30 tra le più prestigiose del nord Italia e annovera tra i suoi componenti vincitori di importanti

concorsi nazionali e internazionali e ha vinto prestigiose competizioni quali il concorso nazionale Città

di Ortona (2004), i concorsi internazionali Rovere dʼOro Giovani Talenti di San Bartolomeo (IP) e nella

propria categoria Città di Padova nel 2005, il Victor De Sabata European e si è esibita nelle più

importanti città e sale internazionali da concerto tra cui il Teatro Bibiena (Mantova), Il Teatro degli

Impavidi (Sarzana) il Teatro Alighieri (Ravenna), Teatro Donizetti (Bergamo), la Sala della cultura della

Catalogna (Barcellona), Kammermusichaal university of music and performing arts of Mannheim,

riscuotendo unanimi consensi.

Per l’estate 2021 il concerto di San Francesco rappresenta la terza tappa di una tournée realizzata in

coproduzione con la Fucina Culturale Machiavelli che ha toccato le piazze di Verona e Padova nella

settimana precedente e arriverà a Treviso con un programma dal tono ricercato e raffinato dichiara

Edoardo Bottacin, direttore artistico di Musincantus e responsabile d produzione dell’orchestra

Il programma del concerto si apre con il celebre concerto per quattro violini, violoncello e orchestra in

Si Minore RV 580 di Vivaldi che ben si contrappone come epoca compositiva con concerto grosso di

Voughan Williams, un chiaro omaggio alla forma del concerto grosso barocco veneziano ma dalle

sonorità tipicamente inglesi e dallo stile quasi modale la cui cantabilità ben si accosta alle suite in stile

antico di Edvard Grieg, “Holberg suite” eseguita a seguire. A chiudere il programma un raro e poco

conosciuto brano di Astor Piazzolla “Fuga Y Misterio” in cui al rigore compositivo della forma tedesca

della fuga fa da contro altare il ritmo tipico dello stile di Piazzolla in cui quest’anno ricorre il centenario

dalla nascita.

L’orchestra GAV è un progetto dall’associazione trevigiana Musincantus

