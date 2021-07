L’assessore Venturini alla tappa veneziana del “Disability Sport 2021” a San Giuliano

Promuovere l’attività fisica o sportiva tra le persone con disabilità, che per motivi diversi non la praticano. E’ questo l’obiettivo del “Disability Sport 2021”, un progetto realizzato dall’Associazione Paratetraplegici Nord Est, presieduta da Michele Maglio, con il finanziamento della Regione Veneto, in collaborazione con il Comitato Paralimpico Veneto e l’Ospedale riabilitativo ORAS, di Motta di Livenza. Il “Disability Sport” prevede una serie di manifestazioni sportive itineranti per tutta la Regione, con la prima tappa, dedicata alla paracanoa, che ha avuto luogo oggi, sabato 3 luglio, a Punta San Giuliano a Mestre. A portare il saluto dell’Amministrazione comunale l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini. “Desidero ringraziare gli organizzatori – ha dichiarato Venturini – per la passione che mettono in quello che fanno e per l’impegno che hanno dedicato a questo evento, promosso nonostante le mille difficoltà che stiamo vivendo. Grazie anche al Canoa Club Mestre, soprattutto per l’impegno che da anni porta avanti nell’inclusione sociale. Un’attività lodevole, riconosicuta con attestati sia a livello nazionale che internazionale, come testimoniano i recenti successi sportivi dei suoi tesserati. Sapete di poter contare sul supporto e l’apprezzamento del Comune di Venezia”. L’evento veneziano è stato reso possibile grazie al supporto del Canoa Club Mestre che ha ospitato le gare durante le quali si sono alternate prove di confronto “a secco” con atleti e tecnici paracanoisti e, a seguire, una dimostrazione in acqua. “Le tappe del ‘Disability Sport 2021’ – ha spiegato il presidente Maglio – proseguiranno nei prossimi mesi con eventi dedicati al tiro con l’arco, alle bocce, al tennis da tavolo, al badminton e al calcio balilla. Ogni iniziativa sarà ospitata in un diverso capoluogo di provincia del Veneto con la volontà di coninvolgere alla vita sportiva attiva il maggior numero di persone”.