La presidente del Consiglio comunale Damiano all’Independence Day Party a Ca’ Sagredo

La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, ha portato anche quest’anno il saluto istituzionale dell’Amministrazione all'”Independence Day Party”, che si è tenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 3 luglio, nella Sala della Musica di Ca’ Sagredo, a Venezia.

Per l’occasione è stato ribadito il legame tra Venezia e gli Stati Uniti e, in particolare, l’amicizia con New York e il corpo dei pompieri della Grande Mela, in una giornata in cui, tra l’altro, è tornato operativo il volo che collega l’aeroporto Marco Polo allo scalo newyorkese, dopo il blocco imposto dalla pandemia.

L’iniziativa celebra la Festa dell’Indipendenza degli Stati Uniti, che cade il 4 luglio, e si svolge ogni anno con la partecipazione delle autorità cittadine e di rappresentanti U.S.A. a Venezia.