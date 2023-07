Non c’è pace tra le nuvole: stasera altra ondata di maltempo

Nella serata di oggi, lunedì 24 luglio, è attesa una forte attività temporalesca in tutta la nostra regione. Come nei giorni scorsi, Meteo in Veneto è in prima linea per informare i cittadini. Ormai non si contano più gli apprezzamenti e i ringraziamenti a Marco Rabito & Co., punto di riferimento serio e affidabile, ma soprattutto “sempre sul pezzo”, con aggiornamenti in tempo reale e una disponibilità unica alle richieste e preoccupazioni delle persone che arrivano via social.

VICENZA – “Non c’è praticamente tregua per i nervi delle persone e nemmeno per le frenetiche attività di chi vi scrive questi bollettini di previsione – dice Marco Rabito, Meteorologo AMPRO e Presidente di Meteo in Veneto.

“Tra il tardo pomeriggio di sabato e la prima metà di domenica, la pressione atmosferica ha assunto una curvatura debolmente anticiclonica, favorendo una breve parentesi stabile che ha permesso di accumulare nuovamente maggiore umidità nei bassi strati, associati a temperature abbastanza elevate.

Le cose sono cambiate già dalla tarda mattinata di ieri con un progressivo calo della pressione atmosferica a partite all’arco alpino, che ha favorito l’intrusione dei primi refoli di aria più fresca, capaci di generare alcuni focolai temporaleschi sui monti.

Nel pomeriggio l’attività temporalesca, localmente anche con grandinate, interesserà principalmente i settori montani, con tendenza a organizzarsi sotto forma di linea (QLCS) dalla seconda metà del pomeriggio o verso il tramonto.

Una discesa verso i settori pedemontani e successivamente sulle pianure sarà probabile proprio in serata.

A tal proposito il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale del Veneto ha emesso un apposito bollettino di criticità di livello GIALLO per temporali su tutto il territorio regionale.