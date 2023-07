Lirica al Sant’Artemio, l’Orchestra Filarmonia Veneta si esibisce sotto le stelle

Il 26 luglio ritorna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate trevigiana. L’evento musicale dedicato all’opera lirica, con l’Orchestra Filarmonia Veneta, si prepara a stupire il pubblico con il melodramma giocoso in forma di concerto

TREVISO – La magia del concerto “Un Parco di Note” torna al Sant’Artemio, sede della Provincia di Treviso, che organizza anche quest’anno, insieme a Musincantus APS, la serata in musica dedicata all’opera lirica, a ingresso libero.

Divenuta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate trevigiana, la data da non perdere è mercoledì 26 luglio, ore 20.45. Il Foyer sarà palcoscenico per “L’Elisir D’Amore”, melodramma giocoso di Felice Romani ambientato in un villaggio rurale del XVIII secolo, con le musiche di Gaetano Donizetti, in forma di concerto.

“L’edizione 2023 proietterà i cittadini che prendono parte alla serata musicale tra i luoghi campestri e bucolici del melodramma L’Elisir d’Amore – spiega Stefano Marcon, Presidente della Provincia di Treviso – il Foyer della Provincia, infatti, sarà allestito come mai era stato fatto sinora, creando un’atmosfera unica che renderà l’appuntamento davvero imperdibile. I nomi e le carature degli artisti delle edizioni precedenti hanno assicurato sempre un grande successo di partecipazione, confermato e consolidato di anno in anno.”

L’opera sarà eseguita dalla magistrale Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, diretta dal Maestro Alberto Zanardi, e interpretata dalle straordinarie voci di Lara Lagni, soprano, nelle vesti di Adina, Leonardo Cortellazzi, tenore, nel ruolo di Nemorino, Alessandro Martini, baritono, nei panni del Dottor Dulcamara, Leonardo Galeazzi, baritono, nel ruolo del Sergente Belcore e, infine, Federica Gasparella Berta, soprano, nelle vesti di Giannetta.





Continua il Presidente: “Anche questa quinta edizione mi riempie d’orgoglio, perché vedere come la comunità attenda con entusiasmo l’appuntamento con il Parco di Note e apprezzi il Sant’Artemio, Casa dei Trevigiani, sublima le potenzialità della sede della Provincia, che si scopre vero e proprio luogo vocato ad accogliere esperienze musicali, aprendo la sua disponibilità ad associazioni e iniziative culturali. Invito la cittadinanza, le famiglie e i giovani di ogni età al Sant’Artemio, mercoledì 26 luglio: le emozioni di Un Parco di Note vi aspettano!”.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti.

L’apertura al pubblico è prevista a partire dalle 19.30.