No ticket? No(n) parti!

I Carabinieri di Conegliano (TV) hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, per interruzione di servizio di pubblica necessità, un 21enne che ieri mattina, presso la stazione di fermata delle corriere, si era posizionato davanti a un bus di linea, impedendone la partenza.

Il giovane era sprovvisto di biglietto e l’autista, per questo motivo l’aveva invitato a scendere dal bus in partenza. Posizionatosi davanti al mezzo di trasporto pubblico, non accennava a spostarsi.

Per il protrarsi dell’interruzione i passeggeri del bus, il nr. 134 diretto a Pieve di Soligo, sono stati costretti al trasbordo su altro mezzo per proseguire la corsa. In seguito il giovane è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.