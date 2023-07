Mostra a Roma: “La Conserva della Neve”

ROMA – Dal 15 al 17 settembre, l’Orto Botanico di Roma ospita la XIX edizione della Conserva della Neve. L’evento dedicato alle piante rare e da collezione organizzato dall’omonima associazione culturale in collaborazione con il Museo Orto Botanico / Sapienza Università di Roma.

L’edizione 2023 ha come tema “Ricerca e strategia di adattamento delle specie di piante da frutto e ornamentali che meglio si adattano all’attuale evoluzione del nostro clima”. Si tratta di un argomento di grande attualità e interesse, che permetterà ai visitatori di scoprire i segreti della vegetazione più resiliente ai cambiamenti ambientali.

La mostra conta oltre un centinaio di espositori, tra vivai specializzati, associazioni green e artigiani del settore.

La Conserva della Neve è anche un’occasione di formazione e cultura, con una serie di appuntamenti per gli appassionati di botanica.

Tra questi, spiccano la conferenza su “Storia, segreti e curiosità sulle antiche varietà dei pomodori dimenticati” tenuta da Maurizio Leonardo, esperto e collezionista di quasi 2000 varietà di pomodoro, la presentazione del libro “Parchi e giardini dell’EUR. Genesi e sviluppo delle aree verdi dell’E42” e l’introduzione in anteprima italiana del saggio “Roses in the fire of spring” di Viru e Girija Viraraghavan, famosi rosaisti e ibridatori che hanno creato molte rose resistenti ai climi tropicali.

Per valorizzare il lavoro degli espositori, quest’anno è stato istituito un premio in tre categorie:

La migliore Collezione botanica

La rarità botanica più interessante

il premio alla creatività, innovazione e originalità per i non vivaisti

La giuria sarà composta da illustri esponenti del mondo del verde e la premiazione avrà luogo nell’ultimo giorno della manifestazione.

La mostra è accessibile a tutti e offre la possibilità di utilizzare macchinette elettriche per gli spostamenti all’interno dell’area espositiva.”



Candidature

Si ricorda a tutti gli interessati che sono ancora disponibili delle aree per poter esporre.

Le candidature sono ancora aperte e vanno inviate entro il 31 agosto alla mail [email protected]