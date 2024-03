Mondadori Retail, “Donne e diritti: facciamo luce insieme”

Mondadori Retail ha inaugurato ieri una campagna di sensibilizzazione dal titolo “Donne e diritti: facciamo luce insieme”, volta a promuovere la parità di genere e sensibilizzare sulle tematiche legate alla violenza di genere

Mondadori Retail, la società leader nella gestione del più vasto network di librerie in Italia, ha inaugurato ieri una campagna di sensibilizzazione dal titolo “Donne e diritti: facciamo luce insieme”. Questa iniziativa, volta a promuovere la parità di genere e sensibilizzare sulle tematiche legate alla violenza di genere, si propone di utilizzare il libro come strumento di approfondimento e confronto.

La campagna prenderà vita attraverso una serie di eventi e attività che si svolgeranno fino al 18 marzo 2024. Uno degli eventi principali sarà l’incontro con l’autore Gino Cecchettin presso il Teatro Verdi di Padova. Qui, Cecchettin presenterà il suo libro “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia”, scritto in collaborazione con Marco Franzoso, affrontando le tematiche profonde che emergono dalle pagine di quest’opera.

Dal 9 marzo, l’autrice emergente Roberta Recchia sarà presente in diversi Mondadori Bookstore italiani per presentare e firmare le copie del suo romanzo “Tutta la vita che resta”, un debutto straordinario e internazionale già venduto in 13 Paesi. Questo romanzo racconta la storia di una famiglia che, nel corso degli anni, ritrova la forza nei legami familiari.

Numerose autrici hanno aderito alla campagna, partecipando a incontri e letture organizzati per tutto il mese di marzo presso le librerie del Gruppo Mondadori. Tra queste autrici troviamo Anna Toscano, Azzurra Rinaldi, Beatrice Salvioni, Carlotta Cossutta, Chiara Alessi, Dalila Bagnuli, Emanuela Canepa, Giulia Paganelli, Ilaria Dondi, Jennifer Guerra, Roberta Recchia, Sara Benatti e Tea Ranno. Queste autrici condivideranno letture estratte dai loro libri sui social media ufficiali di Mondadori Store, invitando il pubblico alla riflessione sulle tematiche urgenti della parità e della violenza di genere attraverso la cultura e la lettura.

Inoltre, i punti vendita Mondadori allestiranno vetrine e scaffali a tema, adottando un’icona creata appositamente per l’occasione e dando visibilità ad alcuni titoli selezionati accuratamente. Tra questi titoli troviamo “Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire” di Michela Murgia, “Non ci hanno visto arrivare” di Lisa Levenstein, “Io sono Marie Curie” di Sara Rattaro, “Un’estate col fazzoletto da pionieri” di Elena Malisova e Katerina Silvanova e “Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 vite di donne straordinarie” di Francesca Cavallo ed Elena Favilli.

La campagna sarà attiva sia nei canali fisici che digitali, includendo librerie, sito ecommerce, social media, newsletter e incontri con gli autori. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella promozione della parità di genere e nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne, utilizzando la cultura e la letteratura come strumenti di cambiamento e consapevolezza.