Mogliano Veneto Rugby e San Marco Rugby Venezia Mestre insieme per la formazione dei giovani

Il progetto si sostanzia in un costante interscambio di risorse, programmi, esperienze e conoscenze tra la struttura tecnica del Mogliano Veneto Rugby, club “tutor”, e quella della San Marco Rugby Venezia Mestre, con l’obiettivo di supportare la crescita del settore giovanile e lo sviluppo del rugby nel territorio.

Questa iniziativa nasce con la consapevolezza che tra le conseguenze più rilevanti che l’evento pandemico ha prodotto a discapito dei giovani va annoverato il venir meno di pressoché tutte le occasioni di contatto e crescita in ambito sociale: scuola, cultura e sport. Per quanto attiene a quest’ultimo settore, va rilevato come ad un diffuso abbandono da parte dei giovani durante i periodi di chiusura non sia conseguita una altrettanto diffusa ripresa nel periodo di riapertura.

Per questo Mogliano Veneto Rugby e San Marco Rugby Venezia Mestre hanno deciso di fare squadra puntando ad offrire maggiori opportunità formative alle fasce di età maggiormente colpite dalla perdita di giovani giocatori.

Daniele Bovolato, Presidente del Mogliano Veneto Rugby ha commentato: “Siamo entusiasti di questo progetto, nella consapevolezza che questa vuole essere solo la prima di una numerosa serie di collaborazioni anche con altre realtà rugbistiche delle province di Venezia e Treviso. Riteniamo infatti che l’unione e la condivisione di esperienze e risorse siano indispensabili, ancor più in questo periodo post pandemico, per la crescita di questo sport nel nostro territorio e per questo mi auguro che altre società sportive vogliano unirsi in questa collaborazione con lo stesso spirito”.

Anche il Presidente della San Marco Rugby Venezia Mestre, Simone De Giosa, è molto soddisfatto del risultato raggiunto: “Auspico che questa collaborazione consenta di ottenere un’inversione di tendenza e riporti molti ragazzi a riaffacciarsi al mondo della palla ovale”.