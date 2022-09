Treviso, 20° Festival Chitarristico Internazionale Delle due Città

20 anni di Festival. La manifestazione considerata unanimemente tra le Kermesse Chitarristiche più importanti al mondo arriva alla sua ventesima edizione. Tra le rassegne più longeve di Treviso, si sviluppa in una serie di Concerti che rappresentano il genere musicale New Classical World.

Il Festival, unico in Italia per le sue peculiarità si caratterizza come manifestazione di alto profilo ed allo stesso tempo capace di attrarre svariate tipologie di pubblico.

L’Associazione Musikrooms con la direzione artistica del M° Andrea Vettoretti, propone la nuova edizione del Festival Chitarristico Internazionale “Delle due Città” Treviso – Venezia che anno dopo anno riscontra l’interesse di pubblico e critica.

“ New Classical World” è il titolo e filo conduttore del Festival “Delle due Città” che continua il suo percorso di ricerca nel mondo della musica classica, world e trasversale.

Il Festival si terrà dal 16 Settembre 2022 a Treviso ed a seguire per la seconda parte la Kermesse si svolgerà nel Veneziano fino al 1° ottobre.

Un cambio strategico iniziato nel 2019 che ha l’obiettivo di consolidare questa importante manifestazione concentrandosi sull’idea di Città Metropolitana e di rete tra le due Città di Treviso e Venezia dopo 16 anni svolti tra Treviso e Roma.

La Kermesse è stata scelta fin dal 2011 tra gli Eventi più importanti di “Reteventi”. I Concerti si svolgeranno a Treviso al Museo di Santa Caterina, a Mestre nell’ Auditorium del Centro Candiani.

Il Festival sarà preceduto da un’anteprima il 21 Giugno presso la Sede Musikrooms in occasione della Festa della Musica. Un inizio volutamente informale che darà il “la” ad una manifestazione di forte impatto culturale, che farà avvicinare ed appassionare tutto il pubblico presente ad una delle kermesse più importanti dedicate alle seicorde.

“NEW CLASSICAL WORLD”

Un nuovo modo di fare musica che parte dalle conoscenze del percorso classico e arriva a tradizioni culturali diverse. In questo senso, per New Classical World si intende anche l’opera di artisti che non utilizzano uno specifico linguaggio musicale tradizionale. Si attinge da “tutta la musica del mondo” intesa come un tessuto continuo di esperienze correlate e componibili: un’evoluzione della visione tradizionale.

Il progetto del Festival Chitarristico Internazionale “Delle Due Città” intende declinare il tema di quest’anno ponendo l’accento proprio su questa peculiarità della musica.

Ecco, quindi, la scelta di generi e stili che avranno un unico comune denominatore, la Chitarra. Lo spettatore sarà portato in un viaggio emozionale attraverso la forza espressiva della musica spagnola, la struggente musica Fado, l’essenziale musica classica, la brillante musica Flamenca, la passione e la forza della musica Balcanica, del Tango, e la musica del Mediterraneo nelle sue diverse espressioni popolari e colte in un incontro dove l’allegria, la profondità dei sentimenti e la bellezza si mescoleranno e saranno la sola chiave di lettura per la piena espressione di tutti i concertisti.