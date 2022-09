VENETO PADEL CUP: Quarti e semifinali tutti in giornata al VPC Master FIP

Ieri giornata molto intensa al VPC Master Fip con più di trenta partite in programmazione per terminare in mattinata i sedicesimi di finale e nella serata tutti gli ottavi di finale.

Nella categoria femminile si sono qualificate per i quarti ben 3 coppie italiane, Zanchetta-Parmigiani che affronteranno un’altra coppia azzurra formata da Orsi-Tommasi e Stellato-Petrelli che, dopo aver battuto Pappacena-Sussarello per ritiro della comasca, se la vedranno contro le teste di serie n.4 spagnole Ruiz-Blanco.

Tutto facile per le prime 2 teste di serie Talavan-Araujo e Rodriguez-Navarro.

Tra gli uomini uscita l’ultima coppia azzurra Sinicropi-Cattaneo che si sono dovuti arrendere alle teste di serie n.2 Moyano-Gil Morales.

Passano il turno anche i vincitori del Fip Platinum VPC Silingo-Belluati e le stelle del torneo Miguel Lamperti con il compagno Jon Sanz e Juan Martin Diaz con Antonio Fernandez Cano.

Questa mattina si disputeranno i quarti di finali all’ H-Farm a Ca’ Tron – Roncade mentre nel pomeriggio le semifinali si svolgeranno nella splendida location della Zoppas Arena a Conegliano.

L’ingresso è gratuito fino ai quarti di finale compresi, mentre per le semifinali e le finali i biglietti sono acquistabili al link: https://www.ticketmaster.it/artist/veneto-padel-cup-biglietti/1101713

Le partite saranno trasmesse sul canale Youtube della FIP, sul canale Youtube di VPC e sul sito venetopadelcup.com sempre in diretta streaming.

Risultati 9 settembre sedicesimi di finale Main Draw – Maschile

AGUSTIN GOMEZ SILINGO (ARG) / JUAN CRUZ BELLUATI (ARG) [1] vs ALVARO MELENDEZ AMAYA (ESP) / PEDRO MELENDEZ AMAYA (ESP) 7-6/6-3

Q PIERANTONIO GHERARDI (ITA) / GIANMARCO GHERARDI (ITA) vs GONZALO PEREZ ARBONA (ESP) / JOSE ROMAN MARTINEZ SANCHIS (ESP) 2-6/1-6

VICTOR RUIZ REMEDIOS (ESP) / LUCAS BERGAMINI (BRA) [5] vs [WC] SEBASTIAN MUÑOZ CAMPOS (CHI) / IGNACIO ANDRES LEHYT SANCES (CHI) 6-2/6-2

RAMIRO PEREYRA (ARG) / MARTIN ARIEL ANDORNINO (ITA) vs ALEJANDRO ARROYO ALBERT (ESP) / GONZALO RUBIO PEREZ (ESP) [4] 5-7/2-6

PABLO LIJO SANTOS (ESP) / JAVIER RUIZ GONZALEZ (ESP) [3] vs [WC] CORY SHANNON (CAN) / KELLY SHANNON (CAN) wo

[WC] JON SANZ ZALBA (ESP) / MIGUEL LAMPERTI (ARG) vs VICTOR MANUEL MENA GIL (ESP) / FEDERICO MOURIÑO (ARG) 7-5/7-6

[WC] RAUL MENDEZ (MEX) / PABLO AMORA (MEX) vs JUAN MARTIN DIAZ MARTINEZ (ESP) / ANTONIO FERNANDEZ CANO (ESP) [6] 2-6/3-6

RAUL MARCOS DURAN (ESP) / RAFAEL MENDEZ RUIZ (ESP) [8] vs [WC] NICHOLAS AGRITELLEY (USA) / NICHOLAS FRANK (USA) 6-0/6-1

Q ANDREA MELISI (ITA) / MARCO FOGLIATA (ITA) vs RAMIRO MOYANO (ESP) / FRANCISCO GIL MORALES (ARG) [2] 1-6/3-6

Risultati 9 settembre sedicesimi di finale Main Draw – Femminile

SOFIA ARAUJO (POR) / MARTA TALAVAN (ESP) [1] vs [WC] ARIANNA M. STAGNI LAILLA (PAR) / M. ALEJANDRA GARCIA VERA (PAR) 6-2/6-3

[WC] CHRISTINE LILLEYB (CAN) / ERIN ROBERTS (CAN) vs ARACELI MARTINEZ (ESP) / NELIDA BRITO (ARG) [8] 0-6/0-6

ERIKA ZANCHETTA (ITA) / MARTINA PARMIGIANI (ITA) vs CLAUDIA FERNANDEZ SANCHEZ (ESP) / JULIETA BIDAHORRIA (ARG) [3] wo

SARA RUIZ SOTO (ESP) / ALICIA BLANCO ROJO (ESP) [4] vs [WC] CMAILA BELASSI HITTA (URU) / CAROLINA SAMPAIO TECHERA (URU) 6-2/6-0

MIREIA HERRADA RUIZ (ESP) / MARTA BORRERO F. DE LA FUENTE (ESP) vs EMILY STELLATO (ITA) / CAROLINA PETRELLI (ITA) 6-7/4-6

RAQUEL PILTCHER (BRA) / SARA PUJALS PEREZ (ESP) [7] vs Q FRANCESCA CAMPIGOTTO (ITA) / MARIANELA MONTESI (ARG) 6-4/6-4

Q LETIZIA DELL’AGNESE (ITA) / CAMILLA RONCHINI (ITA) vs TERESA NAVARRO (ESP) / NURIA RODRIGUEZ CAMACHO (ESP) [2] 1-6/0–6

Risultati 9 settembre ottavi di finale Main Draw – Maschile

GONZALO PEREZ ARBONA (ESP) / JOSE ROMAN MARTINEZ SANCHIS (ESP) vs JAVIER GARCIA MORA (ESP) / JAVIER GONZALEZ BARAHONA (ESP) [7] 6-7/3-6

JUAN MARTIN DIAZ MARTINEZ (ESP) / ANTONIO FERNANDEZ CANO (ESP) [6] vs [WC] JOSE O. BENITEZ ARANDA (PAR) / ADRIAN M. PEREZ HOBOUS (PAR) 7-⅚-4

DANIELE CATTANEO (ITA) / RICCARDO SINICROPI (ITA) vs RAMIRO MOYANO (ESP) / FRANCISCO GIL MORALES (ARG) [2] 1-6/3-6

VICTOR RUIZ REMEDIOS (ESP) / LUCAS BERGAMINI (BRA) [5] vs MATIAS BAEZ (ARG) / CRISTIAN CALNEGGIA (ITA) 6-0/6-1

RAUL MARCOS DURAN (ESP) / RAFAEL MENDEZ RUIZ (ESP) [8] vs DENIS TOMAS PERINO (ITA) / ARNAU AYATS DELGADO (ESP) 4-6/6-4/2-6

AGUSTIN GOMEZ SILINGO (ARG) / JUAN CRUZ BELLUATI (ARG) [1] vs [WC] VALENTINO GABRIEL LIBAAK (ARG) / LEANDRO ROMAN AUGSBURGER (ARG) 6-2/6-3

[WC] JON SANZ ZALBA (ESP) / MIGUEL LAMPERTI (ARG) vs [WC] CORY SHANNON (CAN) / KELLY SHANNON (CAN) 6-0/6-0

NICOLAS SUESCUN (ARG) / ADAY SANTANA FERRERO (ESP) vs ALEJANDRO ARROYO ALBERT (ESP) / GONZALO RUBIO PEREZ (ESP) [4]

Risultati 9 settembre ottavi di finale Main Draw – Femminile

JULIA POLO BAUTISTA (ESP) / NURIA VIVANCOS VIVANCOS (ESP) [6] vs

CAROLINA ORSI (ITA) / VALENTINA TOMMASI (ITA) 3-6/2-6

RAQUEL PILTCHER (BRA) / SARA PUJALS PEREZ (ESP) [7] vs CARMEN CASTILLON GAMEZ (ESP) / MARTINA FASSIO GOYENECHE (ESP) 6-4/3-6/6-3

SARA RUIZ SOTO (ESP) / ALICIA BLANCO ROJO (ESP) [4] vs CARLOTTA CASALI (ITA) / MARIA EULALIA RODRIGUEZ (ESP) 7-5/3-6/6-4

EMILY STELLATO (ITA) / CAROLINA PETRELLI (ITA) vs vs CHIARA PAPPACENA (ITA) / GIULIA SUSSARELLO (ITA) [5] 6-3/2-1 rit

LORENA VANO (ITA) / GIORGIA MARCHETTI (ITA) vs TERESA NAVARRO (ESP) / NURIA RODRIGUEZ CAMACHO (ESP) [2] 1-6/4-6

MANUELA SCHUCK SILVA (BRA) / CRISTINA CARRASCOSA CAZORLA (ESP) vs ARACELI MARTINEZ (ESP) / NELIDA BRITO (ARG) [8] 6-4/3-6/4-6

SOFIA ARAUJO (POR) / MARTA TALAVAN (ESP) [1] vs vs MARTA PEREZ ARIAS (ESP) / LAURA GOMEZ PANDO (ESP) 6-0/6-1

ERIKA ZANCHETTA (ITA) / MARTINA PARMIGIANI (ITA) vs JIMENA VELASCO (ESP) / LORENA ALONSO (ESP) 6-3/4-6/6-4