Mogliano Veneto. Incendio tetto abitazione

Questa mattina intorno alle ore 08.30, a Mogliano Veneto in via Vittorio Veneto, per cause verosimilmente riconducibili al surriscaldamento di una canna fumaria si è sviluppato un incendio che ha distrutto, completamente, il tetto di un’abitazione in cui risiedeva un signore di 86 anni, uscito indenne e con le sue gambe dalla struttura.

Per lo spegnimento delle fiamme sono intervenuti i VV.FF. di Treviso e Mestre.

L’anziano signore, a scopo precauzionale, è stato visitato dai sanitari della Croce Rossa Italiana del luogo, che non hanno riscontrato nulla di preoccupante. Indagini a cura dei Carabinieri della locale Stazione.