Un ossequio alla tradizione veneta?

Riceviamo da un lettore e pubblichiamo

Nell’edizione di una testata veneta in edicola oggi, giovedì 27 gennaio, è stato pubblicato per errore un fotomontaggio che ritrae il Governatore Luca Zaia mentre esprime il suo voto per il futuro Presidente della Repubblica, deponendo la propria scheda in una damigiana di vino, in ossequio alle migliori tradizioni venete, anziché nell’insalatiera.

Il giornale, non appena ha realizzato si trattasse di un fotomontaggio, ha tempestivamente rivolto le proprie scuse al Presidente del Veneto, ai lettori e all’autrice del servizio, che non ha alcuna responsabilità per la pubblicazione di una foto che non sarebbe mai dovuta arrivare in pagina.