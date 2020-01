contenuto pubblicitario

Gli impegni settimanali di tutte le nostre squadre: MOGLIANO RUGBY IMPEGNI FINE SETTIMANA 25-26 GENNAIO SQUADRA PARTITA DATA ORA LUOGO Top12 Rugby Rovigo Delta vs Mogliano Rugby 1969 25/01/2020 15.00 Stadio Battaglini Via Alfieri 45, ROVIGO Cadetta Mogliano Rugby 1969 vs Villorba Rugby 26/01/2020 14.30 STADIO QUAGGIA Via Colelli 2, Mogliano V.to (TV) La Tribù RIPOSO Under18 Mogliano Rugby 1969 vs Verona Rugby 26/01/2020 orario da confermare STADIO QUAGGIA Via Colelli 2, Mogliano V.to (TV) Under16 RIPOSO Under14 Petrarca Rugby vs

Mogliano Rugby 1969 25/01/2020 17.00 Impianti Memo Geremia Via Gozzano 64, PADOVA Under12 RAGGRUPPAMENTO 26/01/2020 10.00 Campo Comunale Via Prati 66, Pieve di Soligo (TV) Under10 RAGGRUPPAMENTO 26/01/2020 10.00 Campo Comunale Via Prati 66, Pieve di Soligo (TV) Under8 RIPOSO Under6 RIPOSO Under100 RIPOSO