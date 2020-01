Daniele De Rossi al Venezia? Joe Tacopina lancia la proposta all’ex capitano della Roma

Il Presidente del Venezia Joe Tacopina ai microfoni di DAZN lancia un messaggio a Daniele De Rossi. “Vieni a giocare nel mio Venezia!” L’ex capitano della Roma ha da poco ha concluso la sua esperienza in Argentina al Boca Juniors, annunciando il suo ritiro dal calcio giocato.

Tacopina sta cercando di fargli cambiare idea: “Lo sento ancora e spesso – ha dichiarato il patron arancioneroverde – Continuo a ripetergli che non può chiudere la carriera senza aver giocato in questa squadra. Chi non vorrebbe vivere almeno un anno a Venezia?”. De Rossi aveva dichiarato di voler vestire i panni dell’allenatore, ma nel calcio tutto è possibile.

Photocredit: AS ROMA

