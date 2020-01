Al Candiani di Mestre giovedì 30 gennaio si parla dei controlli del cuore

L’incontro sulla prevenzione, rivolto alla popolazione, è ad ingresso libero e gratuito

Tra le patologie croniche più prevalenti in Veneto, quelle cardiovascolari si riscontrano purtroppo a tutte le età. Dalle malformazioni congenite, presenti già alla nascita, alle cardiopatie giovanili (prima dei 35 anni), a quelle dell’adulto e dell’anziano, risulta fondamentale l’individuazione precoce della malattia. Molte di esse sono particolarmente insidiose perché spesso non danno sintomi e consentono di fare attività fisica anche intensa senza disturbi. Possono però complicarsi con aritmie gravi e portare a morte improvvisa , specie durante sforzo fisico. Gli esempi di sportivi di alto livello balzati alle cronache per essere morti sul campo sono numerosi (Curi, Pinarello, Morosini, Astori e tanti altri) e in tutti questi casi l’esame post-mortem ha svelato una cardiopatia non riconosciuta precedentemente.

Come conciliare l’attività fisica, quella quotidiana, dalla passeggiata allo jogging fino a quella sportiva più intensa, con la prevenzione cardiologica, quali controlli fare e come impostare l’eventuale riabilitazione dopo un evento improvviso saranno temi al centro del quarto incontro del ciclo “il tour della prevenzione”, che si terrà giovedì 30 gennaio 2020 alle 18 presso il Centro Culturale Candiani Sala seminariale Piazzale Candiani, 7 Mestre.

L’incontro, rivolto alla popolazione ad ingresso libero e gratuito, con la direzione scientifica ed organizzativa del Centro di medicina Mestre, vede la partecipazione del dott. Pietro Delise, Cardiologo, autore di numerose pubblicazioni divulgative sul tema, e del dott. Franco Del Piccolo Internista, specializzato in riabilitazione cardiologica post evento ischenico acuto. Ampio spazio sarà dato alle domande dal pubblico. Partecipazione speciale all’incontro quello della calciatrice Agata Isabella Centasso, centrocampista del Calcio Venezia femminile, che racconterà la propria esperienza di sportiva.

Il tour della prevenzione prevede altri due incontri tra Mestre e Venezia. Giovedì 6 febbraio alle 18 presso l’Antica Scuola dei Battuti sala Teatro Mabilia Via Spalti, 1 Mestre si parlerà di “Dalla pelle allo stomaco: come difendere le nostre barriere”. Giovedì 5 marzo alle 18 presso la Sala San Leonardo San Leonardo, Cannaregio 1584 Venezia si parlerà di “Menopausa: informarsi per non preoccuparsi”.

Gli incontri del tour della prevenzione a Mestre e Venezia, promossi dal Comune di Venezia all’interno del Progetto Città Sane per la divulgazione delle buone prassi e dei corretti stili di vita per la tutela della salute, sono patrocinati dall’Ordine dei Medici di Venezia e vedono la collaborazione dell’Antica Scuola dei Battuti di Mestre.