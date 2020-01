Il Mose da giugno prossimo sarà funzionante

A partire da giugno di quest’anno le paratoie del Mose saranno operative nell’eventualità di maree elevate.

Lo hanno comunicato i commissari del Consorzio Venezia nuova. Comunque per avere un’opera totalmente funzionante dovremo aspettare il 2021, tuttavia rassicura sapere che in caso di marea eccezionale il sistema Mose potrà entrare in funzione dal 30 giugno prossimo.

