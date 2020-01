Domenica 2 febbraio bomba day. Isolata Venezia, tremila persone evacuate

Domenica 2 febbraio sarà il bomba day a Marghera e non solo. Saranno infatti coinvolte anche alcune zone di Mestre e Venezia resterà isolata.

Il 2 febbraio la bomba di aereo venuta alla luce durante alcuni scavi edili in via Ferraris a Marghera verrà disinnescata dagli artificieri.

Decisa l’evacuazione in massa, circa tremila persone dovranno lasciare le loro abitazioni per tutto il tempo delle operazioni di disinnesco. L’ordigno poi sarà trasportato in mare aperto e fatto brillare.

Saranno bloccati i treni da e per Venezia e chiuso l’aeroporto Marco Polo, chiuse le strade interessate e neppure i mezzi pubblici potranno circolare.

Le zone interessate allo sgombero a partire dalle ore 6 del mattino sono viale San Marco, viale Vespucci, via Forte Marghera ed un area con un raggio di 1.813 metri con centro in via Ferraris.

Fonte: La Voce di Venezia

Commenta la news

commenti