Museo nazionale Collezione Salce: mostra “Colore come Illusione”

Visite guidate alla mostra COLORE COME ILLUSIONE. Grafica, pubblicità, manifesto Museo nazionale Collezione Salce | Treviso, Via Carlo Alberto 31 in collaborazione con Heritage Italy Associazione culturale

Il Museo nazionale Collezione Salce di Treviso (Via Carlo Alberto 31), in collaborazione con l’associazione culturale Heritage Italy, propone per domenica 26 gennaio, alle 15.00, una visita guidata alla mostra COLORE COME ILLLUSIONE. Grafica, pubblicità, manifesto (aperta fino al 19 aprile 2020). Sarà un’occasione per singole persone, famiglie, coppie o piccoli gruppi di amici, di assaporare il percorso espositivo accompagnati da guide esperte. Le visite proseguono anche a febbraio con due appuntamenti: domenica 9 febbraio e domenica 23 febbraio, sempre alle 15.00

Prenotazione obbligatoria: [email protected] oppure 340 2814124 (anche tramite whatsapp o sms)

Costi: Euro 4 + biglietto d’ingresso al museo (Euro 6 intero; Euro 4 ridotto; Euro 2 agevolato)

Luogo di incontro: biglietteria del museo (via Carlo Alberto 31, Treviso)

Numero minimo partecipanti: 5 persone

Commenta la news

commenti