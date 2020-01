Mogliano Rugby in trasferta a Rovigo

La sfida con cui riparte il Campionato Peroni TOP12, vede Mogliano affrontare in trasferta Rovigo, fresco vincitore della Coppa Italia ai danni del Petrarca. Partita difficile, sul terreno sempre stimolante dello storico “Battaglini”, contro una squadra galvanizzata dal recente successo e intenzionata a proseguire la propria corsa verso i playoff. Mogliano cercherà di rendere la vita difficile ai rossoblù in tutti i modi, sapendo che ogni risultato può essere raggiunto se in campo il gruppo riuscirà a dare il massimo per l’intera durata del match. contenuto pubblicitario

contenuto pubblicitario

Queste le parole alla vigilia da parte del capo allenatore Salvatore Costanzo: “Sabato andiamo a Rovigo, in un campo dove tutti vogliono giocare. Per me ogni volta è una grande emozione tornarci, e anche i ragazzi hanno dimostrato molta voglia di andare a lottare davanti a questa platea. Rovigo è l’unica squadra a non aver fatto passi falsi, si è dimostrata solida, con dei portatori di palla davvero importanti e giocatori con ottime gambe, oltre ad un calciatore da tenere sotto osservazione. Hanno una mischia performante, forse una delle migliori del Campionato, e un drive molto buono. Per riuscire a realizzare qualcosa di buono a Rovigo dovremo cercare di commettere pochi falli e non concedere punizioni al loro realizzatore, facendo una difesa ordinata ed attenta. Sappiamo che sarà durissima, però i ragazzi hanno lavorato bene durante la settimana, sanno cosa devono fare e quello che ci aspettiamo da loro.” Questa la probabile formazione che sabato 25 gennaio, alle ore 15:00, scenderà in campo presso lo Stadio Battaglini di Rovigo (Diretta streaming sulla pagina facebook della Federazione e su quella del Mogliano Rugby 1969): Abanga; Dal Zilio, Scagnolari, Ormson, Guarducci (Cap.); Da Re, Fabi; Tuilagi, Finotto, Baldino; Bocchi, Delorenzi; Alongi, Ferraro, Betti a disp: Bonanni, Furia, Ceccato, Favretto, Corazzi, Gubana, Zanatta, Pavan L’incontro sarà diretto dal Sig. Gianluca Gnecchi (Brescia), con la collaborazione dei giudici di linea Franco Rosella (Roma) e Lorenzo Imbriaco (Bologna). Quarto uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza) Anche in questa occasione è stato organizzato un pullman per la trasferta, per chi volesse unirsi ai tifosi in partenza, sono disponibili ancora alcuni posti telefonando al numero 3285792290, oppure inviando una mail a [email protected]