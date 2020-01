Regione: a Treviso ultima tappa su orientamento scuola

Si chiude lunedì 27 gennaio, a Treviso, nell’auditorium dell’Istituto tecnico industriale “Fermi” di via San Pelaio 37, il Roadshow dedicato ai temi dell’orientamento organizzati dalla Regione Veneto in collaborazione con le 17 Reti territoriali per l’Orientamento. Sarà l’assessore regionale alla scuola, Elena Donazzan, ad introdurre lunedì l’incontro conclusivo del ciclo di orientamento veneto. A partire dalle 17.45 sino alle 19.30, esperti del mercato del lavoro e della formazione spiegheranno le trasformazioni in atto, le competenze richieste per il futuro, i servizi territoriali per l’orientamento: prenderanno la parola Sandra Rainero, consulente del sistema regionale di orientamento, Federico Callegari, presidente dell’Osservatorio economico e sociale del capoluogo della Marca, Dario Favaretto formatore in Logistica 4.0, Giorgio Spanevello direttore dell’Its Academy Meccatronico veneto e Massimo Marzano Bernardi, responsabile della Direzione formazione e istruzione della Regione Veneto.

Le 7 tappe del Roadshow sull’orientamento hanno toccato tutte le sette province del Veneto: oltre 500 i partecipanti, tra adulti e ragazzi, che, grazie ad esperti e alcuni testimoni privilegiati hanno potuto riflettere su come sta cambiano il mondo del lavoro e quali sono gli elementi fondamentali da tenere in considerazione al momento della scelta.

“Le parole chiave che si sono ripetute nei sette incontri – sintetizza l’assessore Elena Donazzan – sono state passione, talento, entusiasmo ma anche impegno, tenacia e determinazione. Bellissime le testimonianze dei ragazzi, spesso ex corsisti dei percorsi ITS Academy del Veneto, che hanno voluto raccontare il proprio percorso formativo, evidenziando come la passione debba essere al centro delle proprie scelte. Il mondo del lavoro sta cambiando vorticosamente ed è fondamentale tenere saldi alcuni principi fondamentali: lo studio e l’impegno, ma anche la perseveranza nel riconoscere e sviluppare i propri talenti”.

Con un investimento annuo di oltre 2 milioni di euro nel progetto regionale #Orientati, la Regione Veneto ha coinvolto oltre 30 mila ragazzi in momenti di riflessione e orientamento. Il portale regionale www.orientati.org in 3 mesi di vita ha registrato 8 mila accessi con oltre 30 mila pagine visualizzate, segno evidente della necessità di informazioni attendibili e certificate.

