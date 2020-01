Il 25 gennaio giornata di protesta per i pesci di fiume e per Parco Marzego

Sabato 25 gennaio in occasione della “Giornata di Protesta dei Pesci di Fiume” (hashtag #laprotestadeipescidifiume) decisa a livello nazionale da un coordinamento di decine di associazioni, il WWF Venezia e Territorio assieme all’Associazione “I Sette Nani” organizza una passeggiata + biciclettata + Flash Mob per promuovere la creazione del Parco del Marzenego e difendere dall’asfalto un’area umida naturalisticamente importante prospicente il corso del Rio Cimetto, (affluente del Marzenego)

Nel 2019, con una raccolta di oltre 600 firme sostenuta da 11 Associazioni, i cittadini del Comune hanno chiesto la realizzazione del Parco del Marzenego, del quale si parla già dagli anni ’60 e previsto negli strumenti urbanistici succedutesi nei decenni successivi.

Forse la stragrande maggioranza dei mestrini non sa esattamente dove sia quest’area umida prospicente il Rio Cimetto, come si presenti e quanto bella possa essere. Con dei semplici accorgimenti come delle schermature di alberi si potrebbero facilmente nascondere tangenziale, ferrovia e strade per sentirsi in pace. In questo modo potrebbe essere percorsa gioiosamente in bicicletta, percorsa a piedi per svagarsi, usata per fare sport, pensare, stare con la famiglia, ecc.

Noi vogliamo portarvi a vedere come a poche centinaia di metri dal centro di Mestre ci siano anse di fiume, argini erbosi, alberi e paesaggi che meritano di essere difesi dalla speculazione edilizia e dall’incuria.

In particolare, vogliamo difendere le caratteristiche naturalistiche di una piccola zona prospicente al corso del Rio Cimetto, che corre il rischio di venire asfaltata nel senso letterale del termine: infatti, a causa di una progettazione poco attenta ai valori naturalistici e ambientali, la nuova viabilità che verrà realizzata a seguito della chiusura dei passaggi a livello della Gazzera è prevista in gran parte proprio a ridosso dei meandri del Rio Cimetto.

Per provare a scongiurare questo disastro sono state studiate un paio di soluzioni alternative che garantiscono la necessaria viabilità ma sono molto più rispettose di questo prezioso luogo, ambiente riconosciuto importanti e da difendere anche da uno studio ufficiale della Provincia di Venezia di qualche anno fa.

APPUNTAMENTO SABATO 25 ALLE 15.00 in uno dei 2 punti di concentramento:

alla prima rotonda di Via Castellana (venendo da Mestre)

al Parco Sabbioni, lato via Perosi

Si vedranno le anse del Rio Cimetto, il mulino Ronchin, il parco Zia di Martellago

Tempo previsto: 2 ore

Necessario:

Una bicicletta in ordine (dotata di freni)

Scarpe da trekking

Borraccia d’acqua

Abbigliamento sportivo

Per info

Facebook: WWF Venezia e territorio

Roberto cell. 347.6568599

Carla cell. 333.6497231.

AGGIORNAMENTO DELLE 16.10

Si comunica che la BICICLETTATA+FLASH MOB organizzata da WWF Venezia e Territorio + Associazione 7 nani per sabato 25 gennaio in difesa del parco del Marzenego è rinviata a data da destinarsi

