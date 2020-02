Mogliano Rugby: i risultati nel weekend

TOP12 PERONI TOP12 2019/20: LAZIO RUGBY 1927 VS MOGLIANO RUGBY 1969 23-21 CADETTA Contro una squadra da non sottovalutare, Mogliano macina gioco e concretezza ottenendo risultato e bonus con un primo tempo esemplare. Prese le misure al dominio iniziale della mischia chiusa avversaria, i biancoblù mettono sotto pressione il Castellana e realizzano in sequenza le 4 mete che sembrano segnare il destino del match, nonostante la meta degli ospiti in chiusura di frazione. Nel secondo tempo Mogliano si blocca, lascia troppa iniziativa agli ospiti che cercano di rifarsi sotto. Un cartellino rosso non aiuta a riprendere in mano le redini del gioco ma Mogliano riesce comunque a contenere il ritorno del Castellana, concedendogli solo una seconda meta. Obiettivo della vigilia raggiunto e quinto posto mantenuto. Il prossimo turno vedrà la difficile sfida contro il Patavium Rugby Union, attualmente terza in classifica. Mogliano VENETO – domenica 16 febbraio 2020

Campionato italiano di serie B girone 3 MOGLIANO RUGBY 1969 vs CASTELLANA RUGBY 26 – 15

MARCATORI: (Primo tempo) 4’ Zanchi tr Adam (7-0); 8’ Rampado cp (7-3); 13’ Zanchi tr Adam’(14-3); 24’ Malossi tr Adam(21-3), 38’ meta Zanchi G.(26-3), 40’ meta Milan (26-8) (Secondo tempo) , 24’ meta maul tr Rampado (26-15) MOGLIANO RUGBY 1969: Facchini, Torresan , Adam, Zanon , Zanchi, Marin , cervellin, Eugenio, pesce, zanchi, Bonotto , Marini, Sponchiado , Al-Abkal, Zane, Malossi.

A disposizione:,bianco, sponchiado, fiorini, franchin, fiorini, Milan, Cappellari

all.: Darrell Eigner, Larvogna Castellana RUGBY: Rampado, perin, fornarolo, conte, tomaello, filippetto, pandolfo, ciatto, brescacin, bulla, pellizzari, cavinato, zordan, faganello, Gazzola A disposizione: Santi, rampado, dalla pozza, bonetto, bellu’, Milan, Pandocchi

all.:Bergamo Cartellini: Bonotto cartellino rosso Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 5; Castellana RUGBY 0 LA TRIBU’ Campionato amatori UISP La Tribù Mogliano Rugby 1969 vs Cinghiali Gorizia 78 – 12 La Tribù: Battaggia- Bianchin- Solla- Pavan L.-Cappelletto-Nascimben-Cosmo-Carraro-Guerra-Potente-Bello-Cagnin-Longo-Pavan M.

A disposizione: Rossi-Cencioni-Pepe-Buosi-Salomoni-Costantini-Torcellan-Baldo-Falcon-Molucchi Partita praticamente sempre nelle mani della Tribù, come anche il risultato può far ben capire. Qualche calo di di concentrazione, unito alla determinazione degli ospiti hanno permesso ai Cinghiali di realizzare due marcature in un Match corretto che ha permesso ai biancoblù di ottenere 5 punti in classifica. UNDER 18 Quarta giornata del girone di ritorno per i giovani biancoblu che affrontavano in trasferta la Rugby Rovigo. Mogliano, che anche per questa domenica doveva fare i conti con assenze pesanti, questa volta nella linea dei trequarti, comincia con la giusta attitudine segnando due mete nei primi 10 minuto di gioco, Rovigo risponde a sua volta e il primo tempo si conclude 14 a 5 per gli ospiti. Il secondo tempo vede i rossoblù reagire, la partita si fa intensa e combattuta, Rovigo preme sull’acceleratore e Mogliano è costretto per 20 minuti sui 35 del secondo tempo a giocare con un uomo in meno per due cartellini gialli. Con una stoica difesa Mogliano riesce a portare a casa la partita con il risultato finale di 21 a 10. Un plauso ai ragazzi moglianesi capaci di portare a casa una partita ostica in casa di un temibile avversario, con qualche rammarico per non aver raggiunto il punto bonus offensivo. Ora testa al Villorba che domenica prossima verrà a fare visita allo Stadio Quaggia. Campionato Under 18 girone Élite

4^ di ritorno

FTGI Rugby Polesine vs Mogliano Rugby 1969 10 – 21 FTGI: Borin, Marin, Massarente, Taddia, Quadri, Crivellaro, Lorenzetti, Degan, Callegari, Mutu, Garcia, Rubello, Scolaro, Mattetti, Magro

a disposizione: Piccolo, Bisan, Bettarello, Legnaro, Barbieri, Baccaro

All. Bonini, Boarato Mogliano: Barrile, Cazzaro, Zulian, Marini, Soldá, Sante, Garbisi M, Vianello, Grego, Acerboni, Casarin, Spironello, Di Bert, Bassotto, Zabotto

a disposizione: Bandiera, Stefani, Piovesan, Marello, Vallotto, Ginetto, Morandin

All Zappalorto, Branni, Toppan Mete:

7° Vianello 5+2, 14°DiBert 5+2

S.t 7° Acerboni 5+2, 28° FTGI 5+0, 34° FTGI 5+0

Trasformazioni 3/3 Sante

Cartellini gialli:.15° st Spironello, 30° st Piovesan UNDER 16 Nonostante una partita poco convincente, i giovani leoni si sono imposti nella dura trasferta di Bassano per 21 a 19. Partita molto equilibrata caratterizzata però da numerosi errori di gestione da parte della compagine moglianese che parte subito all’attacco e riesce a sviluppare una bella multifase senza però raccogliere punti. Purtroppo nella prima parte della gara c’è da registrare l’infortunio della nostra forte terza linea Cristofalo, che in uno scontro di gioco ha la peggio contro il parietà bassanese e sarà costretto ad abbandonare il campo. Si torna a giocare e subito Bassano con un insidioso calcetto riesce a beffare la retroguardia biancoblu, e a marcare la meta del 5 a zero. In un primo tempo molto duro fisicamente Mogliano si trova in seria difficoltà e solo con azioni personali riesce a trovare la meta, con la relativa trasformazione che permette di riportarsi avanti nel punteggio. Il primo tempo si chiude 5 a 7.

L’inizio della ripresa sembra incoraggiante e i nostri ragazzi riescono subito ad imporsi con altre due marcature per il 21 a 5. Ma il grande orgoglio e la fisicità del Bassano metteranno in seria crisi la nostra difesa per il resto della partita, che dovrà subire le azioni avversarie. La partita si conclude con il definitivo 21 a 19 e con il quarto posto in classifica. Prossimo appuntamento, sabato 7 marzo con l’attesissimo derby contro i parietà trevigiani. Domenica 19 febbraio 2020.

Campionato u16 girone elite, I giornata di ritorno.

Rugby Bassano – Mogliano Rugby 1969 17-21 Marcatori: 7′ meta Bassano tr.; 27′ meta Favaretto tr. Chinellato; Secondo tempo: 7′ meta Lorenzetto tr chinellato; 9′ meta Lorenzetto tr. Chinellato; 16′ meta Bassano n.t; 24′ meta Bassano n.t. Rugby Mogliano: Chinellato, Bertolissi, Panizzi, Lorenzetto, Colli, Favaretto, Dalla Venezia, Fiorotto, Marcaggi, Cristofalo,Calenda, Favaro, Levorato, Casarin,Corti.

A disp.: Miglioranza, Campigotto, Maceria, Piazza, Boschian, bianchin, Gaggiato. UNDER 14 Si chiude la lunga giornata del Super Challenge di Milano, con un secondo posto che va stretto ai nostri ragazzi, che in finale si battono alla pari con la corazzata Petrarca. Sembra lontana anni luce la differenza negativa di 40 punti registrata a settembre nella prima di campionato. Forse anche per questo perdere solo di una meta (5 a zero il risultato finale) amareggia, ma dà anche la misura di dove sono arrivati i nostri ragazzi. La giornata comincia presto con due partite, con l’amatori Parma e Union Milano, ampiamente alla nostra portata e che riusciamo a vincere 25 a 0 e 27 a 5. Ma è nella prima semifinale contro il Prato che i nostri ragazzi compiono un capolavoro per volontà e tecnica. Sotto nel punteggio 14 a 0 dopo appena 7 minuti, per palloni regalati al velocissimo estremo avversario, in pochi avrebbero scommesso sul Mogliano. Invece, cambiando strategia e mantenendo il possesso ad oltranza, con un grande sforzo collettivo prima arriva il pareggio e poi il sorpasso sugli increduli Pratesi. Abbiamo già detto della finale e di quello che è successo sui campi ma quello che più conta è lo spirito e l’amicizia che in questi due giorni milanesi hanno cementato il gruppo. Eravamo venuti per fare esperienza e alla fine possiamo dire che l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto. MINI RUGBY il raggruppamento casalingo è stato un successo di pubblico e di divertimento, tutte le squadre si sono ben comportate rendendo i vari educatori felici del riscontro visto in campo rispetto a quanto insegnato ai giovani atleti durante gli allenamenti. UNDER 100 Bella risposta di pubblico e di partecipanti anche per quanto riguarda il Torneo Serenissima, organizzato dall’Under 100 del Mogliano Rugby 1969 che si è classificata ottava. Queste le prime tre Classificate: 1° Old Cayman (Casale) 2° Neanderthal (Paese) 3° Quei de Viorba (Villorba) Complimenti!!!