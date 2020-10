Mogliano Rugby. Fissata l’amichevole precampionato

FISSATA L’AMICHEVOLE PRECAMPIONATO. MODIFICATO IL CALENDARIO DI COPPA ITALIA Fissata la prima ed unica amichevole prestagionale dei biancoblù. Mogliano ospita allo Stadio “Maurizio Quaggia”, la squadra dei Rangers Rugby Vicenza, Club che si appresta ad affrontare la nona stagione consecutiva nella Serie A italiana di rugby. La partita avrà inizio alle ore 15,30 di sabato 10 ottobre. Vi terremo informati sulla possibilità per il pubblico di assistere al match dal vivo all’interno dello Stadio. Nel frattempo è stato modificato il calendario della Coppa Italia maschile di Rugby. Mogliano Rugby 1969 inizia questa nuova stagione non esordendo in casa, ma in trasferta, sabato 17 ottobre, alle ore 16.00, contro il Sitav Rugby Lyons, nel primo incontro del Girone 1 di Coppa Italia. Rimane invariata, invece, la prima sfida di Campionato, sabato 31 ottobre, alle ore 15.00, in casa del Calvisano. Di seguito il calendario di Coppa aggiornato: CALENDARIO COPPA ITALIA 2020/21 GIRONE 1 I giornata – 17 ottobre 2020, ore 16.00

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia

Sitav Rugby Lyons v Mogliano Rugby 1969

Riposa: Femi-CZ Rovigo II giornata – 24 ottobre 2020, ore 16.00

Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons

Femi-Cz Rugby v Mogliano Rugby 1969

Riposa: Rugby Viadana III giornata – 21 febbraio 2021, ore 15.00

Femi-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970

Mogliano Rugby 1969 v Valorugby Emilia

Riposa: Sitav Rugby Lyons IV giornata – 28 febbraio 2021, ore 15.00

Sitav Rugby Lyons v Femi-CZ Rovigo

Mogliano Rugby 1969 v Rugby Viadana 1970

Riposa: Valorugby Emilia V giornata – 7 marzo 2021, ore 15.00

Rugby Viadana 1970 v Sitav Rugby Lyon

valorugby Emilia v Femi-Cz Rovigo

Riposa: Mogliano Rugby 1969