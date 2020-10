Ecoattivi, un premio di 1000 punti a chi si reca al lavoro a piedi o in bici

Già consegnati buoni spesa per più di 3mila e 700 euro.

L’amministrazione comunale di Mogliano Veneto ha concordato con la ditta Achab, gestore del progetto Ecoattivi, di prorogarne la scadenza al 31 marzo 2021 anziché al 31 dicembre 2020. “Il progetto è rimasto fermo per cause di forza maggiore durante i mesi del lockdown e quindi si è concordata una proroga gratuita di tre mesi” commenta il Sindaco con delega per l’ambiente Davide Bortolato.

Per il terzo anno consecutivo il Comune di Mogliano partecipa al progetto Ecoattivi che premia i comportamenti virtuosi dei cittadini nei confronti dell’ambiente assegnando loro dei punti, trasformati poi in buoni sconto da utilizzare in una serie di esercizi commerciali convenzionati. Il progetto ha già portato alla consegna di buoni spesa per un valore superiore a 3mila e 700 euro.

Molti sono i comportamenti virtuosi che danno diritto ai punti: conferire rifiuti all’Ecocentro (200 punti per ogni conferimento, assegnati automaticamente), essere volontari del verde (2000 punti annuali, assegnati automaticamente), utilizzare pannolini lavabili (600 punti ogni mese, compilando autocertificazione presso Ufficio Ambiente), utilizzare casette dell’acqua (600 punti una tantum inviando il numero della tessera acqua e del codice fiscale all’indirizzo e-mail [email protected]).

Quest’anno ci sarà anche un premio di 1000 punti a chi si reca al lavoro prevalentemente a piedi o in bicicletta.

Per ogni 200 punti accumulati, il cittadino ha diritto a un “ecosconto” del valore di 1 euro, da utilizzare presso i negozi attivi aderenti al circuito.

La conversione dei punti in ecosconti cartacei può essere effettuata presso gli Ecopoint situati al Punto Comune, al Centro Anziani, alla Farmacia Ventura nonché presso Fotogramma e Venice Espresso.

Gli Ecosconti potranno essere spesi in tutti i negozi che espongono la vetrofania Ecoattivi e aderiscono al progetto. La lista completa dei negozi è disponibile anche sull’APP ECOATTIVI o nel sito.

Abbigliamento : FLORI’S Via Matteotti 34;

: FLORI’S Via Matteotti 34; Alimentari : BOTTEGA ALTROMERCATO Via De Gasperi 21, MACELLERIA BELLIO Via Roma 22, PANIFICIO DIANA, Piazza Duca d’Aosta 7, VENICE ESPRESSO Via Olme 33;

: BOTTEGA ALTROMERCATO Via De Gasperi 21, MACELLERIA BELLIO Via Roma 22, PANIFICIO DIANA, Piazza Duca d’Aosta 7, VENICE ESPRESSO Via Olme 33; Articoli regalo : FOTO ARGENTOVIVO Via Don Bosco 66, FOTOGRAMMA Via Gris 23-25;

: FOTO ARGENTOVIVO Via Don Bosco 66, FOTOGRAMMA Via Gris 23-25; Edilizia- ferramenta: EDILIZIA F.LLI PIZZIOLO Via G. Marconi 53, ZANUTTA Via Giotto 11;

EDILIZIA F.LLI PIZZIOLO Via G. Marconi 53, ZANUTTA Via Giotto 11; Salute e benessere : FARMACIA ALLA MARCA Via Roma 91 A e Via Marignana 7, FARMACIA VENTURA Via Gaetano Donizetti 8/10, LA SANITARIA MOGLIANESE Via Matteotti 17, ORTOPEDIA SANITARIA FIORE Via IV Novembre 5/2;

: FARMACIA ALLA MARCA Via Roma 91 A e Via Marignana 7, FARMACIA VENTURA Via Gaetano Donizetti 8/10, LA SANITARIA MOGLIANESE Via Matteotti 17, ORTOPEDIA SANITARIA FIORE Via IV Novembre 5/2; Associazioni: CENTRO RICREATIVO ANZIANI Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 2/b;

CENTRO RICREATIVO ANZIANI Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 2/b; Bar, pasticcerie, pizzerie : CASA DELLA PIZZA Via Roma 91 C, ENOTECA CASA MATTIAZZI Via Ronzinella 115/B, GOPPION CAFFÈ Via Don Bosco 44, PASTICCERIA LE DOLCEZZE Piazza dei Caduti 24, PIZZERIA BIZ BETICA Via del Cotone 1

: CASA DELLA PIZZA Via Roma 91 C, ENOTECA CASA MATTIAZZI Via Ronzinella 115/B, GOPPION CAFFÈ Via Don Bosco 44, PASTICCERIA LE DOLCEZZE Piazza dei Caduti 24, PIZZERIA BIZ BETICA Via del Cotone 1 Cartolerie: CARTOLIBRERIA ANTONELLA Via Gris 12.

I cittadini possono consultare il regolamento, scaricare le autocertificazioni, consultare l’elenco dei negozi nel sito moglianoveneto.ecoattivi.it. In qualsiasi momento, il proprio saldo punti potrà essere controllato recandosi in un Ecopoint o direttamente dallo smartphone con l’app ECOATTIVI.

