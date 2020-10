Giorgia Gosetto, nuotatrice moglianese, è stata omaggiata del gagliardetto cittadino dal Sindaco

La nuotatrice moglianese Giorgia Gosetto, atleta quindicenne, è stata omaggiata del gagliardetto della città dal Sindaco, Davide Bortolato.

La Gosetto miete in continuazione successi sportivi. Ultime sue conquiste sono state il primo posto nei campionati assoluti juniores di fondo a Piombino ed a Marina di Grosseto nelle distanze 2,5 e 5 chilometri.

Classe 2005, Giorgia Gosetto ha iniziato a nuotare a 4 anni e già all’età di 5 anni e mezzo è entrata in preagonismo. Da sempre si allena nella piscina di Via Torni di Mogliano Veneto, da tre anni sotto la guida tecnica di Pino Tonolo.

Mezzofondista in vasca dove predilige le distanze degli 800 e 1500 stile libero, Giorgia adora anche le acque libere dove nel 2019 ha conquistato il titolo di campionessa italiana ragazzi nella 5 km. Giorgia si distingue, oltre che per la grinta in gara, anche per le caratteristiche fisiche e per le doti atletiche di forza e resistenza.

