Comuni e Scuole alleati per la sicurezza di bambini e ragazzi. Domani mattina il convegno

Domani mattina, venerdì 2 ottobre, il convegno organizzato dall’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana

Comuni e Scuole alleati per la sicurezza di bambini e ragazzi

In questi mesi di emergenza Covid-19, e ancor più in queste settimane di avvio di un nuovo anno scolastico in cui il tema della gestione in sicurezza dei plessi scolastici è in cima alle priorità della Scuola e dei Comuni, la gestione delle emergenze di Protezione Civile è più che mai attuale.

Per questa ragione, l’Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana ha organizzato per domani, venerdì 2 ottobre, il convegno “Coordinarsi nell’emergenza: ruoli e compiti di Comuni e Istituzioni scolastiche nella pianificazione di Protezione Civile”. Si terrà, a partire dalle 9, presso l’auditorium della Provincia di Treviso, in via Cal di Breda 116.

«Trattare il tema della sicurezza nelle scuole dal doppio angolo visuale, dei Comuni e delle istituzioni scolastiche, è fondamentale per arrivare a risultati sempre migliori – commenta Mariarosa Barazza, presidente dell’Associazione Comuni -. Il coinvolgimento degli alunni e delle scuole in esercitazioni di protezione civile, infatti, consente di verificare il coordinamento tra il piano di sicurezza scolastica e la struttura di protezione civile, in un’ottica di efficienza della macchina emergenziale in cui ciascuno abbia chiaro il proprio ruolo e le azioni che gli competono».

Il confronto tra istituzioni consentirà dunque di evidenziare le sinergie necessarie per garantire una pianificazione adeguata, volta a considerare l’approccio multifattoriale per individuare i possibili scenari di intervento.

Interverranno in qualità di relatori: Paolo Masetti, Sub delegato ANCI Nazionale in materia di protezione civile e delegato ANCI Toscana, Nicola Zavattiero, già referente provinciale legalità Ufficio scolastico Ambito Territoriale di Treviso e componente gruppo regionale didattica SIRVESS (Sistema di riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole) ora Dirigente IPSSAR Maffioli, ed Ezio Camerin, comandante della Polizia Locale e responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Vittorio Veneto.

L’iniziativa, rivolta ad amministratori e dirigenti comunali, dirigenti scolastici e responsabili di protezione civile, si colloca in una serie di iniziative dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana volte ad incrementare sul nostro territorio il coordinamento inter-istituzionale e la diffusione di buone pratiche in tema di Protezione Civile.

