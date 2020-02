Mogliano Rugby a Roma contro la Lazio

Mogliano si appresta ad iniziare il girone di ritorno del Campionato Italiano di Rugby Peroni TOP12. La sfida che lo aspetta è contro la Lazio, in una trasferta romana che si è sempre rivelata difficile ed insidiosa. I ragazzi di Costanzo ed Endrizzi sono attesi ad una prova che riscatti la prestazione di domenica scorsa a Firenze. Maggiore concretezza e concentrazione per non ripetere gli errori che hanno determinato la sconfitta dell’ultima giornata, questo è cio che chiedono i tecnici alla propria squadra. Confermati la prima linea titolare nell’ultima gara, e gran parte dei primi 15, ritorna titolare Capitan Corazzi e si rivede tra i 23 anche il pilone destro Andrea MIchelini.

Queste le parole alla vigilia da parte del capo allenatore Salvatore Costanzo: “Sabato ci aspetta una partita delicata, noi arriviamo da una gara contro I Medicei che non è andata bene, abbiamo sbagliato troppo. Siamo coscienti che troveremo una squadra aggressiva, che gioca in casa ed è alla ricerca di punti. Faranno di tutto per riuscirci, noi per portare a casa un risultato positivo dovremo fare una partita maiuscola. E’ indispensabile commettere meno errori in conquista touche ed in attacco, cercando di concretizzare al meglio i nostri possessi. Abbiamo ancora troppi alti e bassi, dovbbiamo ritrovare un po’ di costanza facendo qualcosa di più durante il match, per questo abbiamo lavorato duramente in settimana e adesso attendiamo solo di poterlo esprimere in campo.”

Questa la probabile formazione che sabato 15 febbraio, alle ore 15:00, scenderà in campo presso il Centro Sportivo Giulio Onesti di Roma (Diretta streaming sulla pagina facebook della Federazione e su quella del Mogliano Rugby 1969):

Da Re; Dal Zilio, Scagnolari, Cerioni, Guarducci (Cap.); Ormson, Crosato; Tuilagi, Corazzi, Finotto; Baldino, Caila; Ceccato, Ferraro, Betti

a disp: Bonanni, Furia, Michelini, Delorenzi, Zago, Fabi, Zanatta, Abanga

L’incontro sarà diretto dal Sig. Andrea Piardi (Brescia), con la collaborazione dei giudici di linea Emanuele Tomò (Roma) e Franco Rosella (Vicenza). Quarto uomo, Gianluca Bonacci (Roma)

