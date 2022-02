Mogliano. Rinnovo dei Consigli Direttivi delle Associazioni di Quartiere

Domenica 8 maggio sono indette le elezioni per il rinnovo dei Consigli Direttivi delle Associazioni di Quartiere e di Frazione di Campocroce, Zerman, Bonisiolo, Marocco, Ovest-Ghetto, Centro-Nord, Centro-Sud, Est.

Chi volesse avere maggiori informazioni e capirne di più, può partecipare alla seconda serata informativa in vista delle elezioni dell’Associazione di Quartiere, organizzata dal Consiglio Direttivo il giorno venerdì 4 marzo alle ore 21.

Si potrà partecipare in presenza presso la sede di via XXVIII Aprile 2/c oppure online al link: https://meet.google.com/rus-imwn-xkr.