Mogliano, Nonna Irma compie oggi 100 anni

Il Sindaco Davide Bortolato: “I nostri concittadini centenari devono essere fonte di grande ispirazione per tutti”.

Circondata dall’affetto dei suoi cari, Irma Blascovich ha festeggiato oggi a Mogliano Veneto un compleanno davvero speciale: 100 anni tondi tondi. Veneziana d’origine, la signora Irma è arrivata a Mogliano nel 1974 da Mestre. A celebrare il suo splendido secolo di vita c’erano tutta la famiglia, il Sindaco Davide Bortolato e l’Assessore alle Politiche Sociali Giuliana Tochet.

“Una nonnina davvero in forma, che porta benissimo il suo secolo di vita”, commenta il Sindaco Davide Bortolato. Per guardare al futuro bisogna conoscere il passato, e incontrare i nostri concittadini centenari per me, ma anche per tutti, dev’essere fonte di grande ispirazione”.