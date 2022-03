Un libro di fotografie?Diciamolo subito scansando i convenevoli di rito ,Ruggero Ruggieri in questo sua opera va oltre.La sua “ultima fatica“ tira dritto oltre le convenzioni e mira lontano manco fosse una cerbottana d’antan verso un mondo che da tempo e’ sotto sua stretta osservazione, la notte.

Che nell’accertata dicotomia con il giorno ci porge segreti e quella ineluttabile voglia e desiderio di mistero e di sogno.Il praticantato onirico di Ruggero Ruggieri e’ oramai una laurea in versione decanter ,dove tutto con il tempo diventa piu’ intrigante, soggiornando in giardini che fanno del chiaroscuro la propria ineffabile dimora.

Una vera e propria voce che arriva per tutti, ma forse no, occorre sensibilità’ e tatto nel maneggiare con cura soggetti e temi riavvolgendo il nastro in un loop estremamente piacevole, abitato talvolta da piccole ossessioni seducenti.

Intimo e riflessivo come non mai, il libro diventa una vera e propria occasione per noi, uno specchio ove rimirare la propria anima attraverso la notte e le sue emozioni.

Tutto questo e’ l’oltre di cui accennavamo nel nostro incipit, un regalo che Ruggero Ruggieri e la sua profonda sensibilità’ ci omaggiano.E’ la perfetta occasione per conoscere aspetti piu’ reconditi di noi, desueti e inaspettati.E’ ora.

“LA NOTTE MI VIENE A CERCARE” di Ruggero Ruggieri

5 Marzo ore 18,30- Teatro Del Pane TV- Presentazione del libro

22/21/Eventi di Mauro Lama