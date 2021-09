Mogliano. Festeggia i 50 anni di attività la Ottavio Sartore Autoricambi

Venerdì 10 settembre 2021 nella prestigiosa cornice di Villa Condulmer, l’imprenditore Ottavio Sartore ha celebrato i 50 anni della propria attività, l’omonima Ottavio Sartore Autoricambi, riunendo tutti gli oltre 20 dipendenti, collaboratori, fornitori e meccanici.

Ottavio cominciò la sua attività nel luglio 1971, in via Matteotti, quando il sottopasso della stazione era ancora carrabile. Nel 1979 si spostò sulla Napoleonica (il Terraglio), dove tutt’oggi ha sede. Negli anni successivi ha aperto anche le filiali di Martellago, nel 1986 e Trebaseleghe nel 1995. Oggi continua a presiedere l’attività coadiuvato da Alessandro Berto e dal figlio Luigi.

Ottavio è amato in città per aver supportato e aiutato molte persone, ma anche tante attività sociali e sportive. È stato per oltre dieci anni il presidente della Pro Mogliano Calcio.

Presenti alla serata di festeggiamenti diverse autorità, fra cui il nuovo comandante dei carabinieri Saverio Rossi, il Sindaco Davide Bortolato – che ha definito Ottavio una colonna portante della nostra Mogliano, alla pari di altre grandi istituzioni. Mentre l’acuta voce del cantante d’opera Luca Foffano allietava gli invitati, sono giunti anche i saluti del presidente Luca Zaia che ha elogiato Ottavio per il supporto dato alle tante iniziative a favore della comunità, ricordando che “il benessere della nostra terra è merito di persone come Ottavio”.

La serata si è conclusa con l’immancabile taglio della torta e la consegna dei confetti, ovviamente color oro, come s’addice alle celebrazioni dei 50 anni.