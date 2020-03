Mogliano: comunicato dell’Associazione di Quartiere Ovest-Ghetto

In questi tempi difficili e strani, nei quali ognuno di noi è chiamato alla pazienza, ma anche ad una solidarietà che assume forme nuove, l’Associazione di Quartiere Ovest-Ghetto si unisce ai molti appelli delle autorità, che chiedono prudenza e sacrifici per limitare al massimo il propagarsi di questo tremendo Coronavirus.

Ritiene quindi utile dare alcune informazioni:

• da qualche giorno, su decisione dell’Amministrazione Comunale, i parchi del quartiere sono nuovamente chiusi anche durante il giorno.

• l’assessorato alle Politiche sociali di Mogliano Veneto ha organizzato il progetto “La spesa ed i farmaci a casa di anziani e persone in difficoltà“.

L’iniziativa ha lo scopo di portare la spesa a casa delle persone che hanno difficoltà a muoversi. Il tutto è stato pensato per assicurare anche la sicurezza dei volontari, tramite opportune regole di comportamento e fornitura dei DPI necessari.

Invitiamo a leggere le Buone pratiche.

Chi avesse bisogno di tale assistenza, può contattare il numero 389 7894723 nelle mattine di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 9 alle 12.

Chi invece volesse partecipare come volontario può chiamare lo stesso numero, o anche il 334 7998702 (Giuliana) al pomeriggio.

Inoltre, anche se le ordinanze non permettono in questo periodo alcun tipo di attività comunitaria, ha in ogni caso senso condividere i seguenti progetti:

• Durante il mese di febbraio le associazioni di Quartiere, insieme all’Amministrazione Comunale, avevano organizzato l’iniziativa “Puliamo i fossi e le vie del Quartiere 2020“, che da inizio marzo a fine aprile avrebbe visti coinvolti tutti i quartieri di Mogliano in questa iniziativa di sensibilizzazione ecologica.

Purtroppo l’iniziativa è ovviamente SOSPESA, ma è comunque importante condividere, anche se ognuno da casa propria, l’attenzione verso l’ambiente.

• Il consiglio dell’AdQ aveva organizzato per il 20 marzo 2020 un’assemblea pubblica sul tema del Controllo del Vicinato.

Ovviamente anche tale iniziativa è SOSPESA, ma verrà certamente rinnovata quando le condizioni lo permetteranno.

Chissà che questo tempo particolare ci educhi ulteriormente al buon vicinato e all’attenzione verso l’altro. L’augurio sincero è che tutti voi possiate stare bene e che questa situazioni passi il prima possibile.

